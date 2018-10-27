السلام عليكم و رحمة الله



هنا يمكن الاشارة الى مشكل في صفقة

كما يمكن للوسيط ان بكتابة موعد ذهابه للبريد ليتأكد من الاستلام او ليرسل المال للبائع

لذلك يمكن متابعة هذا الموضوع و طرح فيه مشاكل الصفقات



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