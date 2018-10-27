إستفسارات مركز مشاكل و حلول الصفقات العالقة

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,393
الإعجابات
3,366
النقاط
171
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله

هنا يمكن الاشارة الى مشكل في صفقة
كما يمكن للوسيط ان بكتابة موعد ذهابه للبريد ليتأكد من الاستلام او ليرسل المال للبائع
لذلك يمكن متابعة هذا الموضوع و طرح فيه مشاكل الصفقات

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آخر تعديل:
Mi_Do

Mi_Do

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
1 ماي 2018
المشاركات
11
الإعجابات
19
النقاط
3
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
#2
اعطونا طريقة نربحو منها الدراهم من النت ؟
 
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