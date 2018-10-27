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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم و رحمة الله
هنا يمكن الاشارة الى مشكل في صفقة
كما يمكن للوسيط ان بكتابة موعد ذهابه للبريد ليتأكد من الاستلام او ليرسل المال للبائع
لذلك يمكن متابعة هذا الموضوع و طرح فيه مشاكل الصفقات
اي مشاركة خارجة عن محتوى الموضوع يتم حذفها
هنا يمكن الاشارة الى مشكل في صفقة
كما يمكن للوسيط ان بكتابة موعد ذهابه للبريد ليتأكد من الاستلام او ليرسل المال للبائع
لذلك يمكن متابعة هذا الموضوع و طرح فيه مشاكل الصفقات
اي مشاركة خارجة عن محتوى الموضوع يتم حذفها
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