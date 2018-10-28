شرح شركة توفر عنوان أوروبي لاستقبال البريد وإعادة شحنه لكل الدول

م

محمد2040

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
28 جويلية 2018
المشاركات
5
الإعجابات
4
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى
و بعد إذن الإشراف
أريد أن أعرف الإخوة عن وجود شركة جديدة تقوم بتوفير عنوان أوروبي
لاستقبال البريد والطرود وإعادة شحنها وإرسالها لكل الدول و منها الجزائر
اسم الشركة
AzertShip

 
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