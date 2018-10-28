محمد2040
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 جويلية 2018
- المشاركات
- 5
- الإعجابات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى
و بعد إذن الإشراف
أريد أن أعرف الإخوة عن وجود شركة جديدة تقوم بتوفير عنوان أوروبي
لاستقبال البريد والطرود وإعادة شحنها وإرسالها لكل الدول و منها الجزائر
اسم الشركة
AzertShip
و بعد إذن الإشراف
أريد أن أعرف الإخوة عن وجود شركة جديدة تقوم بتوفير عنوان أوروبي
لاستقبال البريد والطرود وإعادة شحنها وإرسالها لكل الدول و منها الجزائر
اسم الشركة
AzertShip