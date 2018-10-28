السلام عليكم و رحمة الله تعالى

و بعد إذن الإشراف

أريد أن أعرف الإخوة عن وجود شركة جديدة تقوم بتوفير عنوان أوروبي

لاستقبال البريد والطرود وإعادة شحنها وإرسالها لكل الدول و منها الجزائر

اسم الشركة

Azert Ship



