اواسط البحار لكاميرات مراقبة

امانى ربوع
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أصبح توسع وأنتشار مجال أنظمة المراقبة الحديثة في عصرنا الحالي بشكل كبير لأن هذه الأنظمة تساعد على حماية الأماكن العامة والشركات الخاصة من السرقة أو الجرائم بحيث أنها تساعد كشف ومشاهدة الجريمة وتكون دليل على الأشخاص الذين قاموا بفعل عملية السرقة أو غيره وتطورت أجهزة وكاميرات المراقبة مع تطوير العلم في عالم التقنية.
وتكون كاميرات المراقبة عبارة عن كاميرات متخصصة يتم صنعها وأختراعها حتى تصبح كاميرات تعمل على مراقبة المكان التي يتم وضعها به والمناطق المحيطة له ويتم ذلك عن طريق بث فيديو للمشاهدة وتكون المشاهدة على مدار اليوم أو الساعة.
بطبيعة مجال وحالة كاميرات المراقبة بأنها تكون منقسمة لأنواع كثيرة قد يكون منها كاميرات متحركة وكاميرات ثابتة ،الكاميرات المتحركة تسمى PTZ ويكون تحركات هذه الكاميرات على حسب أنواعها حتى تصل إلى 360 درجة مئوية بحيث أنها تكون قادرة على تصوير ومراقبة جميع الأماكن المحيطة بها وتعمل هذه الكاميرا على خاصية ال ZOOM المعروف بالتقريب وتختلف إمكانيات وقدرات الكاميرات في خاصية التقريب على حسب المواصفات المتواجدة بالكاميرا كما يوجد بها خاصية التكبير ويسمى عدد التكبيرات ب X وأيضاً يختلف التكبيرات من كاميرا لأخرى فيوجد كاميرا بها 18X بحيث أنها تكون قادرة على تقريب الصورة 18 مرة كاميرات مراقبة صغيرة عن بعد –كاميرات مراقبة عن بعد -كاميرات مراقبة ليلية –كاميرات المراقبة الليلة –كاميرات مراقبة في الرياض –كاميرات مراقبة صغيرة –كاميرات مراقبة –كاميرات مراقبة سلكية
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ان كاميرات المراقبة قد تكون غير قادرة وحدها على أن تقوم بتوصيل الفيديو المباشرأو الصورة لنا لذلك يجب وجود بعض الأجهزة ليتم توصيلها بالكاميرات وتكون هذه الأجهزة عبارة عن كوابل ناقلة للأشارة الكهربائية يتم توصيلها بجهاز يقوم بأستقبال الإشارات ويسمى هذا الجهاز بجهاز التسجيل ويمكن ربط شبكة الأنترنت أو الربط بشبكة داخلية بجهاز التسجيل وفي هذه الحالة يمكن مشاهدة الفيديو عن طريق الأجهزة الموجودة على الشبكة سواء أن كانت أجهزة كمبيوتر أو هواتف عن طريق الربط اللاسلكي.
توجد لدينا كاميرات عالية الوضوح تصل إلى 4k كاميرات مراقبة عالية الوضوح جدا، فهى عالية الجودة تقوم بمراقبة المكان ليلا أو نهارا بنفس الجودة والتقنية من الداخل أو الخارج كل الكاميرات لدينا امنه ونقدم خدمات ما بعد البيع.