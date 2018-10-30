نبتة العرعار حصري



يعتبر نبات العرعر أو العرعار

من الأشجار الكبيرة والمعمرة

ينقسم نبات العرعر إلى نوعين: النوع الأول يتميز بلون بنفسجي يميل إلى السواد أمَّا النوع الثاني فيتميز بلون بُني وأخضر، ويُستمل من نبات العرعر ثماره وأوارقه، كما يمتلك هذا النبات زيتاً طيَاراً، ويتم استخراج القطران من خشب نبات العرعر.



هنالك العديد من الفوائد يتميز بها نبات العرعر، حيثُ تُفيد ثمار العرعر في علاج الإضطرابات المزمنة للكلى، كما تُحفز جسم الإنسان على التخلص من السوائل الزائدة منه وطردها عن طريق البول، ويُفيد في علاج مشاكل الهضم المختلفة، وقد يُساهم في التقليل من إرتفاع ضغط الدم المرتفع، كما يُعد من الثمار المفيدة لمكافحة الإلتهابات المختلفة....

وقد التقطت لكم هذه الصور لشجرة ونبتة العرعر من منطقة تابعة لولاية المسيلة



الشجيرة الصغيرة تكبر لتصبح شجرة كبيرة كما أنه يتميز برائحة رائعةالشجيرة الصغيرة تكبر لتصبح شجرة كبيرة



هذه التي قمت بقطفها :