مومس من زمن النور

يحيى شابٌ في مطلع الثلاثينات ، مُطلّق ، يعمل في فندق من فئة الخمس نجوم بوظيفة تدبير منزلي ، وأيضاً هو بالأصل شاعر وقاص وكان قد أصدر مجموعة شعرية قبل عامين من زواجه الفاشل وكتب في العديد من الصُحف المحلية والعربية

، يعيش لوحده في شقة بسيطة في حيّ شعبي قرب جبل عمّان

جُلّ حياته محصورة في عمله في الفندق وكتابة الشعر وقراءة الكتب ، من عاداته السيئة أنّه يُحبّ السُكر كل ليلة خميس فيذهب لحانته المفضلة ، بار " البيكاديلي " في العبدلي مصطحباً أوراقه البيضاء وقلمه الجامح ليشرك الشعر مع سكرته الواعدة ، ولكن هذه المرة غير كل مرة إذ أنّها مختلفة تماماً عن كل مرة ، فاليوم عيد ميلاده الثلاثين ، قرّر أن يحتفل لوحده ، تأنق وخرج من بيته هادئاً ، وصل للبار ، كان المكان يعج بالسكارى والموسيقى غزيرةٌ في كل الزوايا ، جلس لطاولته التي يحبّ الجلوس عليها ، طلب " فودكا " مشروبه المفضل وراح يسكر من دون توقف وهو مالم يفعله من قبل ، تزاحمت الأفكار في رأسه ، كأن اللغة تتشقق من بين أصابعه ، وضع ورقة بيضاء أمامه وبدأ يكتب ، كتب بضعة أسطر ، وزاد عليهم من لوعته الكبرى ، ثم كتب في أعلى الصفحة " إنّ الأمل عاقر في هذا الزمان " ، وصل إلى سكرةٍ شديدة ، كان ثملاً ، كأنه أراد أن يخرج عن وعيه عن عمدٍ منه ، أخذ يترنح على طاولته

وبسرعةٍ مذهلة تلتقطه تلك المومس عن الأرض وتذهب به لدورة المياه ، تضع رأسة تحت صنبور الماء وتفرك شعره بأصابعها وهي تقول " إذا كان الشعر أحياناً يسكر المرء ويخرجه إلى متاهات واعدة فكيف تزيد على النار ناراً أخرى " ، ثم تأخذه من الحانة وهو متكئ عليها بلا وعي ، تذهب به حيث شاطئ البحر ليلاً ، جلسا أمام البحر هي في وعيها وهو يحاول أن يصحو ، بدأت تغنّي بالفرنسية ، قال وهو يترنح محاولاً الوقوف " هذه من أغاني انديلا " تنفست الصعداء وضحكت بصوتٍ عال ، قالت أخيراً أفقت من سكرتك أيها المجنون ، تأملها من أخمص قدميها حتّى أعلى رأسها ، صمت لبرهة ، قال من أنتِ ؟ وكيف جئتِ بي إلى هنا ؟ ولماذا أصلاً ؟

قالت : دعنا نمشي قليلاً ، تنفس رويداً رويداً ،ربما لا تصدقني لكني حلمت بك بالأمس ، قال كيف وأنا لا أعرفك ولم يحدث أن التقينا قالت لكني أعرفك تماماً ، وصلنا لآخر الشاطئ ، كان الفجر يدخل ببطء علينا ، وضعت يدها على رأسه وأخذت تقرأ من القرآن الكريم ومن ثم انتهت ، قال ماذا تفعلين ، تقول أحاول أن أرقيك ، قال لا يبدو عليك الالتزام الديني ، قالت وهل ذلك يحتاج لعلامة يختّص بها الإنسان ، هنا قال بلهجة حازمة من أنتِ يا امرأة ، قالت أنا مومس ، قال وتقرأين القرآن قالت بل أحفظ ما يقارب العشرة أجزاء منه ، قال إذن لماذا كل هذا التخبّط ، قالت اسأل بني البشر ، اسأل لقمة العيش ، اسأل الرصيف في البرد كيف يكون ، اسأل معادات التوبة وسر رجعتها ، اسأل من كان زوجاً كم مرة مارس اغتصاب زوجته ، نعم اغتصابها لا تتعجب ، قال والآن ، قالت ما رأيك أنت ، قال كلنا فاسدين وافترقا مع أول الصباح!