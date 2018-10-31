mohghoul
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السلام عليكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وبعد:
لــــــــــــــــــــــــكثرة الطلب والسؤال حول بطاقة فيزا بيسيرا اردنـــــــــا ان نوفر على اخواننا شقاء طلب البطاقة والحساب البنكي.
نعلم كلنا بان بنك بيسيرا لا يرسل بطاقات visa الى الجزائرونعلم انها احسن بطاقة visa من جميع النواحي لذلك وجب امتلاكها
للإعــــــــــــــــــــــــــــــــــلان
ابشركم اخواني بعد اذن المشرف الكريــــــــــــــــــــــــــــــــم , انـــــه بعد ايام قليلة ان شاء الله سيكون هناك لدينا عميل في اوروبا يضع تحت تصرفنا عنوانه الاوروبي ويأتينا بالبطاقات الى الجزائر .
وسنوفر حتى خدمة التسجيل في البنك .
لـــــــــــــذلك فليكن في علم الجميع بالاعلان و سننشر موضوع اخر ان شاء الله