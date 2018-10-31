شرح عــــــــــــــــــــــــاجل***بطاقة visa بايسيرا لمن يريـــــــــــد****

M

mohghoul

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
0
العمر
32
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
#1
:love::love::love::love::love::love::love::love::love::love::love:
السلام عليكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وبعد:

لــــــــــــــــــــــــكثرة الطلب والسؤال حول بطاقة فيزا بيسيرا اردنـــــــــا ان نوفر على اخواننا شقاء طلب البطاقة والحساب البنكي.
نعلم كلنا بان بنك بيسيرا لا يرسل بطاقات visa الى الجزائر:unsure::unsure::cry:ونعلم انها احسن بطاقة visa من جميع النواحي (y):love: لذلك وجب امتلاكها:giggle::giggle::giggle:
للإعــــــــــــــــــــــــــــــــــلان

ابشركم اخواني بعد اذن المشرف الكريــــــــــــــــــــــــــــــــم:) , انـــــه بعد ايام قليلة ان شاء الله سيكون هناك لدينا عميل في اوروبا يضع تحت تصرفنا عنوانه الاوروبي :love:ويأتينا بالبطاقات الى الجزائر .
وسنوفر حتى خدمة التسجيل في البنك .:love:
لـــــــــــــذلك فليكن في علم الجميع بالاعلان و سننشر موضوع اخر ان شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top