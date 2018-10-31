visa

visa

للإعــــــــــــــــــــــــــــــــــلان

السلام عليكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وبعد:لــــــــــــــــــــــــكثرة الطلب والسؤال حول بطاقة فيزا بيسيرا اردنـــــــــا ان نوفر على اخواننا شقاء طلب البطاقة والحساب البنكي.نعلم كلنا بان بنكلا يرسلالى الجزائرونعلم انها احسنمن جميع النواحيلذلك وجب امتلاكهاابشركم اخواني بعد اذن, انـــــه بعد ايام قليلة ان شاء الله سيكون هناك لدينا عميل في اوروبا يضع تحت تصرفنا عنوانه الاوروبيويأتينا بالبطاقات الى الجزائر .وسنوفر حتى خدمة التسجيل في البنك .لـــــــــــــذلك فليكن في علم الجميع بالاعلان و سننشر موضوع اخر ان شاء الله