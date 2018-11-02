كلام من ذهب (متجدد بإذن الله)

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
تقبل الله قيامكم وصالح اعمالكم ان شاء الله يارب
هو موضوع يضم ما اعجبني من فيديوهات بسبب ماتحمله من فوائد وعبر ان شاء الله
عل و عسى يردنا الله اليه ردا جميلا طيبا مباركا فيه

https://www.facebook.com/video.php?v=563816417383764

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه​
 
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