كلام من ذهب (متجدد بإذن الله)

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركةتقبل الله قيامكم وصالح اعمالكم ان شاء الله ياربهو موضوع يضم ما اعجبني من فيديوهات بسبب ماتحمله من فوائد وعبر ان شاء اللهعل و عسى يردنا الله اليه ردا جميلا طيبا مباركا فيهتحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيبفي امان الله وحفظه​