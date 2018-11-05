معهد ايليت للغة الانجليزية في ماليزيا

معهد ايليت للغة

معهد ايليت للغة

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
5 نوفمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
0
العمر
23
محل الإقامة
ماليزيا
الجنس
أنثى
#1
معهد ايليت للغة الانجليزية في ماليزيا
سجل الان واحصل على عروض جديدة

1- عرض شهر دراسة مع سياحة في ماليزيا
2- عرض شهرين دراسة
3- عرض 3 شهور دراسة
4- عرض 4 شهور دراسة
5- تحضير الايلتس IELTS

* اختبار تحديد مستوى مجانا
* برنامج اللغة الانجليزية المكثفة
* لا يوجد ضرايب حكومية ولا رسوم ادارية
* شهادة معتمده من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا

للاستفسار برحى التواصل معنا: 00601123811717
 

المرفقات

معهد ايليت للغة

معهد ايليت للغة

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
5 نوفمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
0
العمر
23
محل الإقامة
ماليزيا
الجنس
أنثى
#2

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

جداول اسعار معهد النيوزلندي للتعليم اللغة الانجليزيا في كوالالمبور


جدول اسعار الدورات الدراسية مع تأشيرة طالب ( مدتها 6 اشهر )( سنة كامل )
https://www.0zz0.com]
[/url][/URL]

جدول اسعار الدورات بدون تأشيرة طالب ( عامة )
https://www.0zz0.com]
[/url][/URL]

جدول اسعار الدورات بدون تأشيرة طالب ( مكثفة )
https://www.0zz0.com]
[/url][/URL]

جدول اسعار الدورات مع اختبار الايليس بدون تأشيرة طالب ( مكثفة )
https://www.0zz0.com]
[/url][/URL]


مركز ايليت للغة الإنجليزية | ELIT Language Centre
هاتف المعهد: 0060321712933
جوال أو واتساب: 00601128311717
الايميل: [EMAIL='bsma@elitlc.com']basma@elitlc.com[/email]
موقع المعهد: [URL='http://www.elitlc.com/']www.elitlc.com[/url]


---------------------------

زورونــا علــى المواقــع التــواصــل:
تويتر: Elitlc@
استقرام: Elitlc​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top