معهد ايليت للغة الانجليزية في ماليزيا

سجل الان واحصل على عروض جديدة



1- عرض شهر دراسة مع سياحة في ماليزيا

2- عرض شهرين دراسة

3- عرض 3 شهور دراسة

4- عرض 4 شهور دراسة

5- تحضير الايلتس IELTS



* اختبار تحديد مستوى مجانا

* برنامج اللغة الانجليزية المكثفة

* لا يوجد ضرايب حكومية ولا رسوم ادارية

* شهادة معتمده من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا



للاستفسار برحى التواصل معنا: 00601123811717