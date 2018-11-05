معهد ايليت للغة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 2
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- ماليزيا
- الجنس
- أنثى
معهد ايليت للغة الانجليزية في ماليزيا
سجل الان واحصل على عروض جديدة
1- عرض شهر دراسة مع سياحة في ماليزيا
2- عرض شهرين دراسة
3- عرض 3 شهور دراسة
4- عرض 4 شهور دراسة
5- تحضير الايلتس IELTS
* اختبار تحديد مستوى مجانا
* برنامج اللغة الانجليزية المكثفة
* لا يوجد ضرايب حكومية ولا رسوم ادارية
* شهادة معتمده من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا
للاستفسار برحى التواصل معنا: 00601123811717
سجل الان واحصل على عروض جديدة
1- عرض شهر دراسة مع سياحة في ماليزيا
2- عرض شهرين دراسة
3- عرض 3 شهور دراسة
4- عرض 4 شهور دراسة
5- تحضير الايلتس IELTS
* اختبار تحديد مستوى مجانا
* برنامج اللغة الانجليزية المكثفة
* لا يوجد ضرايب حكومية ولا رسوم ادارية
* شهادة معتمده من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا
للاستفسار برحى التواصل معنا: 00601123811717
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