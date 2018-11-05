معلومات عن شركة ربيزا التجارية - موضوع

mohamedhawary
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ربيزا بالإنجليزية) rabezza) شركة سعودية مختصة في الاعمال التجارية
وتعد# شركة ربيزا التجارية من كبرى الشركات التجارية الرائدة بالمملكة العربية السعودية وتأسست فى فى عام 1995 م من خلال خالد بن عبد العزيز الغامدى فى عام 2000م.أنشئت مؤسسة# ربيزا التجارية وكانت بمثاية نقطة الإنطلاق لهذا الكيان
العمرة الخدمات البترولية المقاولات و وتجارة الجملة و التجزيئة و وتنشط هذه الشركة فى الخدمات العقارية و..
و فى بداية عام 2002م.قرر رئيس مجلس الإدارة الدخول في الشراكة بإنشاء شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة مع مجموعة السلمي والتى تتربع اليوم على قمم الشركات التى تعمل بمجال المأكولات البحرية على مستوي المملكة ، وفي نفس العام توسعت شركة ربيزا بإنشاء قطاع ربيزا كافيه بفرعين فى مدينة جدة . أما فى عام 2004 م ، أتخذ رئيس مجلس الأدارة قراراً بإنشاء أول مركز تجاري للشركة يقع على أكبر الشوارع شهرة بمدينة جدة (طريق المدينة المنورة) والذي سمي فيما بعد بمركز ربيزا التجاري والذي أتخذ مقراُ رئيسياً للشركة ، وفى عام 2009م. قررت إدارة الشركة التوسع بمجال الخدمات التجارية و ذلك بإنشاء فروع لها بإسم شاي أغادير المغربي والمتخصص ببيع منتجات الشاي الأخضر والشاي بالطريقة المغربية ذو المذاق الرفيع و تمتلك الشركة اليوم قرابة الأربعة عشر موقعاً تتوزع في المنطقة الغربية. أما في عام 2010 م إتخذ مجلس الإدارة قراراً يسعى بالتوسع في الأعمال البترولية و خدمات السيارات وذلك بإنشاء أربعة محطات للخدمات البترولية تقع في مدينة جده..
وتشتهر الشركة انها الرائدة في سوق الخدمات العقارية وخدمات التجزئة والتغذية فى المملكة العربية السعودية.
وتعد# شركة ربيزا التجارية من كبرى الشركات التجارية الرائدة بالمملكة العربية السعودية وتأسست فى فى عام 1995 م من خلال خالد بن عبد العزيز الغامدى فى عام 2000م.أنشئت مؤسسة# ربيزا التجارية وكانت بمثاية نقطة الإنطلاق لهذا الكيان
العمرة الخدمات البترولية المقاولات و وتجارة الجملة و التجزيئة و وتنشط هذه الشركة فى الخدمات العقارية و..
و فى بداية عام 2002م.قرر رئيس مجلس الإدارة الدخول في الشراكة بإنشاء شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة مع مجموعة السلمي والتى تتربع اليوم على قمم الشركات التى تعمل بمجال المأكولات البحرية على مستوي المملكة ، وفي نفس العام توسعت شركة ربيزا بإنشاء قطاع ربيزا كافيه بفرعين فى مدينة جدة . أما فى عام 2004 م ، أتخذ رئيس مجلس الأدارة قراراً بإنشاء أول مركز تجاري للشركة يقع على أكبر الشوارع شهرة بمدينة جدة (طريق المدينة المنورة) والذي سمي فيما بعد بمركز ربيزا التجاري والذي أتخذ مقراُ رئيسياً للشركة ، وفى عام 2009م. قررت إدارة الشركة التوسع بمجال الخدمات التجارية و ذلك بإنشاء فروع لها بإسم شاي أغادير المغربي والمتخصص ببيع منتجات الشاي الأخضر والشاي بالطريقة المغربية ذو المذاق الرفيع و تمتلك الشركة اليوم قرابة الأربعة عشر موقعاً تتوزع في المنطقة الغربية. أما في عام 2010 م إتخذ مجلس الإدارة قراراً يسعى بالتوسع في الأعمال البترولية و خدمات السيارات وذلك بإنشاء أربعة محطات للخدمات البترولية تقع في مدينة جده..
وتشتهر الشركة انها الرائدة في سوق الخدمات العقارية وخدمات التجزئة والتغذية فى المملكة العربية السعودية.