ربي اغفرلي
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات
سأدخل في الموضوع على طول
في حد يعرف شيء عن شركة DXN الماليزية تبيع منتجات طبية عن طريق النت ...
وهل تعتمد ع نظام شبكي أو هرمي ....؟
وهل تنصحوني في الأنظمام للشركة ....؟
أرجوا من الي يعرف يفيدني . من فضلكم ومن وسامحني عن الازعاج
كل اخت وإخ يبحث عن اي حاجة تابعة لهذه الشركة أو الدواء
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سأدخل في الموضوع على طول
في حد يعرف شيء عن شركة DXN الماليزية تبيع منتجات طبية عن طريق النت ...
وهل تعتمد ع نظام شبكي أو هرمي ....؟
وهل تنصحوني في الأنظمام للشركة ....؟
أرجوا من الي يعرف يفيدني . من فضلكم ومن وسامحني عن الازعاج
كل اخت وإخ يبحث عن اي حاجة تابعة لهذه الشركة أو الدواء
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟