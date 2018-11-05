السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات

سأدخل في الموضوع على طول

في حد يعرف شيء عن شركة DXN الماليزية تبيع منتجات طبية عن طريق النت ...

وهل تعتمد ع نظام شبكي أو هرمي ....؟

وهل تنصحوني في الأنظمام للشركة ....؟