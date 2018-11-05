فتى من الغد
:: عضو فعّال ::
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم جميعا ....
امس وصلني خبر وفاة عضو من الاعضاء المتميزين في المنتدى.. :"(
مسكيييييييييييييييييييييين
كان طيب الكل يحبه .... لكن الزمن قسى عليه
توفى في حادث سياره وكان معاه احد افراد اسرته لكن الحمد لله في المستشفى
الله يعوضنا في عضو مثله ....
العضو هو ...؟؟
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لما قربت اعرف من العضو قعدت من النوم ...!
هذي كان تفاصيل حلمي البارحه ...
اسم الله عليكم كلكم ,,, وسوري لاني خدعتكم
امس وصلني خبر وفاة عضو من الاعضاء المتميزين في المنتدى.. :"(
مسكيييييييييييييييييييييين
كان طيب الكل يحبه .... لكن الزمن قسى عليه
توفى في حادث سياره وكان معاه احد افراد اسرته لكن الحمد لله في المستشفى
الله يعوضنا في عضو مثله ....
العضو هو ...؟؟
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لما قربت اعرف من العضو قعدت من النوم ...!
هذي كان تفاصيل حلمي البارحه ...
اسم الله عليكم كلكم ,,, وسوري لاني خدعتكم