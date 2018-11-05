وفاة عضو من الاعضاء المتميزين في المنتدى..

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,903
الإعجابات
2,498
النقاط
2,141
العمر
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محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم جميعا ....
امس وصلني خبر وفاة عضو من الاعضاء المتميزين في المنتدى.. :"(
مسكيييييييييييييييييييييين

كان طيب الكل يحبه .... لكن الزمن قسى عليه

توفى في حادث سياره وكان معاه احد افراد اسرته لكن الحمد لله في المستشفى
الله يعوضنا في عضو مثله ....
العضو هو ...؟؟


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لما قربت اعرف من العضو قعدت من النوم ...!



هذي كان تفاصيل حلمي البارحه ...

اسم الله عليكم كلكم ,,, وسوري لاني خدعتكم
 
زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,328
الإعجابات
4,227
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#3
امزح كما تشاء لكن متفولناش عالاعضاء ربي يسترك:cry:
ياريت تعاود منامك بشكل مليح :sleep::sleep::sleep::sleep::sleep:
:):):):):):)
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,903
الإعجابات
2,498
النقاط
2,141
العمر
18
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#4
قال زهور الأمل:
امزح كما تشاء لكن متفولناش عالاعضاء ربي يسترك:cry:
ياريت تعاود منامك بشكل مليح :sleep::sleep::sleep::sleep::sleep:
:):):):):):)
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اسف اختي ماقصدتش نفول على حد مي راهو حلمي هك والله واش ندير
 
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