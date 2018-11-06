تعلم صنع الحلويات، اليوم مع كيفية عمل "زلابية البنان" اي "بلح الشام" من قناة Toomsa tv

Lotfi009

Lotfi009

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 نوفمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
43
محل الإقامة
الجزائري
الجنس
ذكر
#1
بلح الشام بالطريقة الجزايرية


طريقة سهلة وبسيطة لتتعلم صناعة الحلويات في اقرب وقت، اليوم نتعلم عمل البنان المعسل او المسمى بزلابية البنان.👍👍👍👍👍👍
ان اردت زيارة القناة والاشتراك فيها اضغط هنا:ToomsaTV
 
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