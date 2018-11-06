كيفية عمل الحلويات المعسلة

Lotfi009
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 2
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 43
- محل الإقامة
- الجزائري
- الجنس
- ذكر
1 - بلح الشام بالطريقة الجزايرية
طريقة سهلة وبسيطة لتتعلم صناعة الحلويات في اقرب وقت، اليوم نتعلم عمل البنان المعسل او المسمى بزلابية البنان.👍👍👍👍👍👍
ان اردت زيارة القناة والاشتراك فيها اضغط هنا:ToomsaTV
2 - تحضير الزلابية سهلة
لاتبخلو علينا بكلمة شكرا.
طريقة سهلة وبسيطة لتتعلم صناعة الحلويات في اقرب وقت، اليوم نتعلم عمل البنان المعسل او المسمى بزلابية البنان.👍👍👍👍👍👍
ان اردت زيارة القناة والاشتراك فيها اضغط هنا:ToomsaTV
2 - تحضير الزلابية سهلة
لاتبخلو علينا بكلمة شكرا.