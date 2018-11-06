مع المعلمة سلمى تجد كل ما يفيد الأطفال: متعة_ومرح

Lotfi009

Lotfi009

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 نوفمبر 2018
المشاركات
4
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
43
محل الإقامة
الجزائري
الجنس
ذكر
#1
تعلم مع سلمى القراءة والكتابة- أشكال- أرقام - حروف- أسماء- أفعال- مفردات- رياضيات... باللغة العربية، الفرنسية واللغة الإنجلزية
- مع المعلمة سلمى تجد كل ما يفيد الأطفال: #متعة_ومرح
- دروس إسلامية وقصص حكايات للطفل وأناشيد. لزيارة القناة إضغط هنا:Fun Kids DZ

1- أذكار الصباح والمساء
علم طفلك التقرب الى الله عز وجل بالادعية اليومية الواجبة


2- تعليم الصلاة خطوة خطوة

كارتون يعلم الأطفال الصلاة خطوة خطوة, في جو من المرح و بطريقة سهلة.
سيتعلم الطفل كل من:
إقامة الصلاة، تكبيرة الاحرام، دعاء الاستفتاح، سورة الفاتحة، سورة الاخلاص
سورة الفلق، التشهد

 
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