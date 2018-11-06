Lotfi009
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 4
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 43
- محل الإقامة
- الجزائري
- الجنس
- ذكر
تعلم مع سلمى القراءة والكتابة- أشكال- أرقام - حروف- أسماء- أفعال- مفردات- رياضيات... باللغة العربية، الفرنسية واللغة الإنجلزية
- مع المعلمة سلمى تجد كل ما يفيد الأطفال: #متعة_ومرح
- دروس إسلامية وقصص حكايات للطفل وأناشيد. لزيارة القناة إضغط هنا:Fun Kids DZ
1- أذكار الصباح والمساء
علم طفلك التقرب الى الله عز وجل بالادعية اليومية الواجبة
2- تعليم الصلاة خطوة خطوة
كارتون يعلم الأطفال الصلاة خطوة خطوة, في جو من المرح و بطريقة سهلة.
سيتعلم الطفل كل من:
إقامة الصلاة، تكبيرة الاحرام، دعاء الاستفتاح، سورة الفاتحة، سورة الاخلاص
سورة الفلق، التشهد
- مع المعلمة سلمى تجد كل ما يفيد الأطفال: #متعة_ومرح
- دروس إسلامية وقصص حكايات للطفل وأناشيد. لزيارة القناة إضغط هنا:Fun Kids DZ
1- أذكار الصباح والمساء
علم طفلك التقرب الى الله عز وجل بالادعية اليومية الواجبة
2- تعليم الصلاة خطوة خطوة
كارتون يعلم الأطفال الصلاة خطوة خطوة, في جو من المرح و بطريقة سهلة.
سيتعلم الطفل كل من:
إقامة الصلاة، تكبيرة الاحرام، دعاء الاستفتاح، سورة الفاتحة، سورة الاخلاص
سورة الفلق، التشهد