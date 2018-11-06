برنامج فتح المواقع والبرامج وحرية التصفح

برنامج فتح المواقع وحرية التصفح هو عباره عن برنامج يقدم تقنية VPN متمثله في تطبيق بسيط يمكن تحميله واستخدامه علي مختلف انواع الاجهزه ويقوم ذلك التطبيق بمجموعة وظائف في وقت واحد ,ومن اهم تلك الوظائف:



- فك الحجب عن المواقع علي شبكة الانترنت مع اعطاء المستخدم كامل الحريه في تصفح شبكة الانترنت وكذلك تشغيل جميع برامج الاتصال المجاني المتوقفه مثل سكايب وفايبر ومكالمات ماسنجر وغيرهم.

- ايقاف محاولات التجسس وسرقة البيانات الشخصيه ومحاولات الاختراق.

- منع الفيروسات من التسلل الي جهازك من خلال تصميم نفق افتراضي خاص يتم من خلال ذلك النفق عبور جميع بيانات التصفح مع البقاء عليها آمنه وسريه ولا يمكن لاحد التعرف علي البيانات الحقيقيه للمستخدم.

- يتم تغيير الموقع الجغرافي للمستخدم ويتم تصفح الانترنت من دول مختلفه حول العالم يقوم المستخدم باختيارها من قائمة الدول المتاحه وبذلك يكون التصفح سهل وآمن وبدون اي مشكلة.

