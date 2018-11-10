أختي بالنسبة لقضية الذهب مديريش عليها خلاص

الهدرة فيها فيها غدوا كتولي تلبسي فور يقولولك مسرفة ياودي خطيك

نتي خاصك ديري ثقة بروحك برك

كتوثقي بروحك متسمعيش كلامها

ديجا الأناقة مهيش فالذهب و اللبسة الغالية الأناقة قادرة تكون بمظهر بسيط و أنيق بآن واحد

حشمانة بيك لاهي سهل نتي قيمي روحك و خلاص و متتأثريش بكلامها

أما بالنسبة لراجلك شوفي من أي باب تجيلو

الراجل كتدخلو فكرة في مخو يا حفيظ يا ستار

ونتي بالذكاء و السياسة منا ومنا شوفي كفاه تقنعيه

مصح نقولك المصاريف غاليين يا أختي هاذا قضيان تريسيتي ماء وبالاك طبيب و دوا

أنا حسيت بيها كبدا راجلي يسافر وبديت نقضي الله يستر على الغلاء و ربي يحسن عون الرجال

و غدوا تجيبي دراري يعني مسؤولية أكثر

بالنسبة لقضية اخوان الزوج

لاحظت بزاف من مجتمعات يلبسو خمار فالدار ونا صح صح محال نبقى بخمار كل وقت

والحل هو أنو الشاب كيدخل للدار يقول راني جاي تخليلو الطريق و يدخل وهو يكون عاقل يلتزم بالجلوس فالصالون ولا الشومبرا و يغلق الباب و نتي خدمي براحتك

و كيحب يخرج يخبرك

علابالي مراح ديريها مي نتمنى يقراوها الشباب و يطبقوها أفضل من اجبار زوجة الأخ على لبس الخمار

و اذا كان المشكل كما راكي تحكي فهو مشكل بسيط لأنو الصح هو واش راهو بينك و بين راجلك

أما لخرين لاهي سهل مش معناتها ديري رايك مصح الا جرحوك فوتيها

لأنو الدنيا ديري فبالك جامي تكمل

كل واحد وين مشكلتو

كاين اللي عايشة مع راجلها ديما فمشاكل

وكاينة اللي مهنية مع راجلها و حماتها دارتلها غصة

و كل واحد وين ابتلاه ربي سبحانو

نتي الا قدرتي تصبري أفضل و كذلك تحسني الوضع خصوصا الا كنت قارية أكيد راح تعمري وقتك بالمفيد و متبقاش بلاصة لهدرة حماتك

بالنسبة للكراء يا أختي إذا كانت هدرة حماتك متأثرش براجلك فخليك بالبيت الكبير

فأولا اللي يخدم والدين و صبر عليهم عمرو مايخيب

و دراهم تاع الكراء يوفرهم راجلك باش يشري قطعة أرض مثلا

لأنو مهما يكون ففي البيت الكبير المصاريف أقل

و نتي حسب مقدرتك طبعا

نتي عارفة ظروفك و طاقتك

و كاين حل ثاني لأخ زوجك سمحيلي بالاك طولت عليك وهو أنو بمجرد خروجو للعمل قضي كامل اعمالك هكذا بفترة وجودو بالبيت تقدري تريحي في شومبرتك أليز

و ربي يسهل اختي