مشكلتي جاوبوني الله يحفظكم

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
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#1
السلام عليكم



انا زوجة استاذ وانا من عائلة لاباس ماديا لكن الوالد كان مايحبش يصرف علينا نحن بناتو لاننا جامعيات كان يقولنا كل وحدة تخدم وتدبر راسها

المهم انا قبل زواجي كنت ندرس في احد المراكز وكان اجرتي قليلة جدا وعليه كي جيت نجهز روحي جهزت الا الضروريات وشريت ارخس الاشياء مادرت حتى حاجة تاع ذهب و مع العلم اني نهار خطبوني مدولي 5 ملاين وما حبيتش نطلب اكثر لان زوجي كان مش مترسم وكان ماعندوش

المهم نهار العرس جابولي سنسلة ذهب وخاتم وجابولي فاليزة فيها القماشات و الصابون و الريحة وسلة تاع الاحذية



كي دخلت عندهم حسيت ان عجوزتي كل مرة تطيشلي الهدرة لاني مادرتش ذهب و لان قشي بسيط جدا لدرجة اي حاجة نلبسها تعلق عليها ومرة سقساتني على حذاء جابتهولي قلتلها جاني كبير قالتلي رجعيهولي وطبعا استرجعت عدة اشياء من لي جابتلي في الفاليزة



مرة ايضا كنت نحكي مع زوجي قالي علبالي بيك قنوعة والشيء لي جبتهولك في العرس راني درتو على جال ماما باه ما يضحكوش عليها الناس!! وباه نكون منصفة زوجي ماقالش هكا باه يعايرني لانه متخلق صراحة



لكن بيني وبين روحي خممت باه نرجع لامه الفاليزة لانها في كل مرة تقولي مديلي الحاجة الفلانية ،،، الحق جاتني روحي كي شغل جابولي الفاليزة من فوق قلوبهم و راني مديتها بلا سماح



انا اصلا حلفت باه مانلبس منها والو لأني تقست صح وبسبب حالتي المادية نتحس أن عجوزتي ما تعاملنيش مليح وتحشم بيا ،،، شحال من مرة تروح طريق وما تدينيش معاها و كي يسقسيوها النساء تكذب وتقولهم بلي شريت ذهب وانا ماشريتش ومش حاشمة اني معنديش ذهب لان انا مش الذهب هو لي يرفع من قيمة الانسان بل هو دينو وعقيدتو


امر آخر: زوجي وعدني قبل الزواج باننا بعد عامين نستقرو وحدنا لاني امراة متجلببة ومطبقة خماري في الدار قدام سلافي لكن الان كلما نجبدلو يقولي ما نقدرش

خاوتي جاوبوني راجل عندو 37000 دج مدخول ما يقدرش يكري لمرتو؟؟؟ علما ان الكراء عندنا منطقة في ولايتنا الكراء ب8000 للشهر؟؟
ارجوكم الرجال جاوبوني بصراحة على السؤال الملون بالاحمر


سامحوني على الاطالة أنا الامور هذو راني نشوفهم تافهين جدا امام الشيء لي كلفنا ربي نديروه

لكن فقط حبيت نستشيركم​
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#3
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#3
أختي بالنسبة لقضية الذهب مديريش عليها خلاص
الهدرة فيها فيها غدوا كتولي تلبسي فور يقولولك مسرفة ياودي خطيك
نتي خاصك ديري ثقة بروحك برك
كتوثقي بروحك متسمعيش كلامها
ديجا الأناقة مهيش فالذهب و اللبسة الغالية الأناقة قادرة تكون بمظهر بسيط و أنيق بآن واحد
حشمانة بيك لاهي سهل نتي قيمي روحك و خلاص و متتأثريش بكلامها
أما بالنسبة لراجلك شوفي من أي باب تجيلو
الراجل كتدخلو فكرة في مخو يا حفيظ يا ستار
ونتي بالذكاء و السياسة منا ومنا شوفي كفاه تقنعيه
مصح نقولك المصاريف غاليين يا أختي هاذا قضيان تريسيتي ماء وبالاك طبيب و دوا
أنا حسيت بيها كبدا راجلي يسافر وبديت نقضي الله يستر على الغلاء و ربي يحسن عون الرجال
و غدوا تجيبي دراري يعني مسؤولية أكثر
بالنسبة لقضية اخوان الزوج
لاحظت بزاف من مجتمعات يلبسو خمار فالدار ونا صح صح محال نبقى بخمار كل وقت
والحل هو أنو الشاب كيدخل للدار يقول راني جاي تخليلو الطريق و يدخل وهو يكون عاقل يلتزم بالجلوس فالصالون ولا الشومبرا و يغلق الباب و نتي خدمي براحتك
و كيحب يخرج يخبرك
علابالي مراح ديريها مي نتمنى يقراوها الشباب و يطبقوها أفضل من اجبار زوجة الأخ على لبس الخمار
و اذا كان المشكل كما راكي تحكي فهو مشكل بسيط لأنو الصح هو واش راهو بينك و بين راجلك
أما لخرين لاهي سهل مش معناتها ديري رايك مصح الا جرحوك فوتيها
لأنو الدنيا ديري فبالك جامي تكمل
كل واحد وين مشكلتو
كاين اللي عايشة مع راجلها ديما فمشاكل
وكاينة اللي مهنية مع راجلها و حماتها دارتلها غصة
و كل واحد وين ابتلاه ربي سبحانو
نتي الا قدرتي تصبري أفضل و كذلك تحسني الوضع خصوصا الا كنت قارية أكيد راح تعمري وقتك بالمفيد و متبقاش بلاصة لهدرة حماتك
بالنسبة للكراء يا أختي إذا كانت هدرة حماتك متأثرش براجلك فخليك بالبيت الكبير
فأولا اللي يخدم والدين و صبر عليهم عمرو مايخيب
و دراهم تاع الكراء يوفرهم راجلك باش يشري قطعة أرض مثلا
لأنو مهما يكون ففي البيت الكبير المصاريف أقل
و نتي حسب مقدرتك طبعا
نتي عارفة ظروفك و طاقتك
و كاين حل ثاني لأخ زوجك سمحيلي بالاك طولت عليك وهو أنو بمجرد خروجو للعمل قضي كامل اعمالك هكذا بفترة وجودو بالبيت تقدري تريحي في شومبرتك أليز
و ربي يسهل اختي
 
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