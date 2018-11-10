السلام عليكم
انا زوجة استاذ وانا من عائلة لاباس ماديا لكن الوالد كان مايحبش يصرف علينا نحن بناتو لاننا جامعيات كان يقولنا كل وحدة تخدم وتدبر راسها
المهم انا قبل زواجي كنت ندرس في احد المراكز وكان اجرتي قليلة جدا وعليه كي جيت نجهز روحي جهزت الا الضروريات وشريت ارخس الاشياء مادرت حتى حاجة تاع ذهب و مع العلم اني نهار خطبوني مدولي 5 ملاين وما حبيتش نطلب اكثر لان زوجي كان مش مترسم وكان ماعندوش
المهم نهار العرس جابولي سنسلة ذهب وخاتم وجابولي فاليزة فيها القماشات و الصابون و الريحة وسلة تاع الاحذية
كي دخلت عندهم حسيت ان عجوزتي كل مرة تطيشلي الهدرة لاني مادرتش ذهب و لان قشي بسيط جدا لدرجة اي حاجة نلبسها تعلق عليها ومرة سقساتني على حذاء جابتهولي قلتلها جاني كبير قالتلي رجعيهولي وطبعا استرجعت عدة اشياء من لي جابتلي في الفاليزة
مرة ايضا كنت نحكي مع زوجي قالي علبالي بيك قنوعة والشيء لي جبتهولك في العرس راني درتو على جال ماما باه ما يضحكوش عليها الناس!! وباه نكون منصفة زوجي ماقالش هكا باه يعايرني لانه متخلق صراحة
لكن بيني وبين روحي خممت باه نرجع لامه الفاليزة لانها في كل مرة تقولي مديلي الحاجة الفلانية ،،، الحق جاتني روحي كي شغل جابولي الفاليزة من فوق قلوبهم و راني مديتها بلا سماح
انا اصلا حلفت باه مانلبس منها والو لأني تقست صح وبسبب حالتي المادية نتحس أن عجوزتي ما تعاملنيش مليح وتحشم بيا ،،، شحال من مرة تروح طريق وما تدينيش معاها و كي يسقسيوها النساء تكذب وتقولهم بلي شريت ذهب وانا ماشريتش ومش حاشمة اني معنديش ذهب لان انا مش الذهب هو لي يرفع من قيمة الانسان بل هو دينو وعقيدتو
امر آخر: زوجي وعدني قبل الزواج باننا بعد عامين نستقرو وحدنا لاني امراة متجلببة ومطبقة خماري في الدار قدام سلافي لكن الان كلما نجبدلو يقولي ما نقدرش
خاوتي جاوبوني راجل عندو 37000 دج مدخول ما يقدرش يكري لمرتو؟؟؟ علما ان الكراء عندنا منطقة في ولايتنا الكراء ب8000 للشهر؟؟
ارجوكم الرجال جاوبوني بصراحة على السؤال الملون بالاحمر
سامحوني على الاطالة أنا الامور هذو راني نشوفهم تافهين جدا امام الشيء لي كلفنا ربي نديروه
لكن فقط حبيت نستشيركم
انا زوجة استاذ وانا من عائلة لاباس ماديا لكن الوالد كان مايحبش يصرف علينا نحن بناتو لاننا جامعيات كان يقولنا كل وحدة تخدم وتدبر راسها
المهم انا قبل زواجي كنت ندرس في احد المراكز وكان اجرتي قليلة جدا وعليه كي جيت نجهز روحي جهزت الا الضروريات وشريت ارخس الاشياء مادرت حتى حاجة تاع ذهب و مع العلم اني نهار خطبوني مدولي 5 ملاين وما حبيتش نطلب اكثر لان زوجي كان مش مترسم وكان ماعندوش
المهم نهار العرس جابولي سنسلة ذهب وخاتم وجابولي فاليزة فيها القماشات و الصابون و الريحة وسلة تاع الاحذية
كي دخلت عندهم حسيت ان عجوزتي كل مرة تطيشلي الهدرة لاني مادرتش ذهب و لان قشي بسيط جدا لدرجة اي حاجة نلبسها تعلق عليها ومرة سقساتني على حذاء جابتهولي قلتلها جاني كبير قالتلي رجعيهولي وطبعا استرجعت عدة اشياء من لي جابتلي في الفاليزة
مرة ايضا كنت نحكي مع زوجي قالي علبالي بيك قنوعة والشيء لي جبتهولك في العرس راني درتو على جال ماما باه ما يضحكوش عليها الناس!! وباه نكون منصفة زوجي ماقالش هكا باه يعايرني لانه متخلق صراحة
لكن بيني وبين روحي خممت باه نرجع لامه الفاليزة لانها في كل مرة تقولي مديلي الحاجة الفلانية ،،، الحق جاتني روحي كي شغل جابولي الفاليزة من فوق قلوبهم و راني مديتها بلا سماح
انا اصلا حلفت باه مانلبس منها والو لأني تقست صح وبسبب حالتي المادية نتحس أن عجوزتي ما تعاملنيش مليح وتحشم بيا ،،، شحال من مرة تروح طريق وما تدينيش معاها و كي يسقسيوها النساء تكذب وتقولهم بلي شريت ذهب وانا ماشريتش ومش حاشمة اني معنديش ذهب لان انا مش الذهب هو لي يرفع من قيمة الانسان بل هو دينو وعقيدتو
امر آخر: زوجي وعدني قبل الزواج باننا بعد عامين نستقرو وحدنا لاني امراة متجلببة ومطبقة خماري في الدار قدام سلافي لكن الان كلما نجبدلو يقولي ما نقدرش
خاوتي جاوبوني راجل عندو 37000 دج مدخول ما يقدرش يكري لمرتو؟؟؟ علما ان الكراء عندنا منطقة في ولايتنا الكراء ب8000 للشهر؟؟
ارجوكم الرجال جاوبوني بصراحة على السؤال الملون بالاحمر
سامحوني على الاطالة أنا الامور هذو راني نشوفهم تافهين جدا امام الشيء لي كلفنا ربي نديروه
لكن فقط حبيت نستشيركم