سلام عليكم 😊😊وشراكم😊😊هذا حواري لجريدة الوسط قبل أسبوعين تقريبا ولكن لم أتمكن من اقتنائها للأسف لعدم تواجدها بغرداية بانتظار آرائكم الصريحة .....نص الحوار بقلم الصحفي : يوسف بن لخضر❤كيف تعرف مريم باباعمي القراء على شخصيتها كإنسانة وككاتبة ؟مريم بابا عمي من ولاية غرداية و ابنة بني يزجن مواليد 1990متزوجة ربة بيت و أم لبنتين انقطعت عن الدراسة باكرا لأجل الزواج غير أن ذلك لم يمنعني الالتزام بتحقيق أهدافي فكانت سنون الضياع وليدتي الأدبية الأولى و أولى خطواتي للولوج نحو عالم الكتابة...❤كيف اكتشفت موهبتك ، أقصد موهبة الكتابة والابداع فيها ؟كنت أكتب منذ زمن طويل شاركت في مجلات ورقية محلية و فزت بجوائز و احداها في مسابقة المرأة الكاتبة بإذاعة غرداية بخاطرة في اللغة المزابية كبرت و حلم الكتابة يراودني غير أنني لم أكن أدرك كيف سألج عوالمها و لم و عن ماذا سأكتب ؟ ثم انطلقت فجأة مؤمنة أن الكتابة هي أحد أسباب التغيير الإيجابي بالمجتمعات .❤متى فكرت في خوض غمار الكتابة والغوص في مجال التأليف والبروز إلى العلن ؟راودني هذا التفكير بالضبط عندما أخذت أطلع على روايات تروج للمجون في العلن في الوقت الذي يجب فيه على الكاتب التحفظ في بعض المواقف ما دمنا مسلمين أولا و شعبا ملتزما ثانيا و كذلك عندما أخذت أقرأ روايات راقية تمام الرقي من جهة الأسلوب الأدبي و تناسق الكلمات غير أنها في الأخير لا تمنح القارئ شيئا فغالبا ما نجدها تحكي غراميات الرجل الشرقي أو تروي قصة لا يوجد بمضمونها مغزى أو فكرة يود الكاتب طرحها من خلال روايته فقلت حينها لم لا تكون الرواية هادفة تحمل رسالة بين سطورها و صفحاتها للشباب فبالنسبة لي الكتاب الذي لا يضيف للحياة شيئا و لا يصحح أو يغير فكرة خاطئة هو جهد أحرقه صاحبه سدى وهنا بالضبط كانت البداية❤لابد أن مريم عند ولوجها عالم الكتابة أهداف تسعى إلى تحقيقها.... هل يمكن أن تبوحي لنا بها ؟طبعا ، الغاية و الهدف الأول هو ابتغاء مرضاة الله سبحانه: ثانياالمساهمة قدر المستطاع لنشر فكرة أو تصحيح مفهوم و ترك بصمة إيجابية في الحياة، و حقيقة لا أكتب لغرض الكتابة فقط بل تستهويني المواضيع التي تركت أثرا بنفسي سواء كانت معاناة رأيتها عن قرب أو حتى من بعيد فحينها تصبح الكتابة عندي واجبا لن أتخلى عنه إلا بعد نثر تلك الأفكار على الورق فلعلها ستكون يوما منبرا لضال أو تائه❤سنون الضياع مولود جديد جدير بالنقد والدراسة .. حدثينا عن إصدارك الجديد الذي ستشاركين به في معرض الكتاب الدولي سيلا 2018 ؟هي رواية تحكي صراع الشباب اليوم بين صوت الحق و الباطل و عجزهم أمام ملذات الحياة المحرمة و صوت الحق الذي يناديهم وهي الروحانيات و الالتزام و لأجل هذا كانت سنون الضياع أولى خطواتي نحو عالم الكتابة ، لا أقول أنها خطوة موفقة بامتياز غير أنها تجربة علمتني الكثير .❤من خلال اطلاعي عن مقتطفات من روايتك لاحظت أنك تناقشين الكثير من قضايا المجتمع بما تفسرين ذلك ؟الحقيقة تمنيت لو أن كل قضية كان لها عملها الخاص على حدى حتى يسلط الضوء عليها بشكل كامل كحرمان الأبناء من الدفء الأسري فيصبحون حينها عرضة للضياع و عن زوجة الأب حينما تصبح شبحا يلاحق الأبناء (مع محبتي الخالصة و احترامي لكل زوجة أب فأعلم أن هناك منهن من هي قمة في الحنان و التربية و الأخلاق ) باختصار هي قضايا تحز في قلبي فأتمنى لو أنني أمد يد العون كأن ترى شابا ضائعا ، فتاة ضائعة ولدا محروما أو يتيما باكيا هي مواقف تحز في القلب و ما يزيدني حزنا هو عجزي عن تقديم يد العون فقلمي يكون حينها كل ما أملكه❤ما هو طموح مريم باباعمي في الكتابة ـ والذي يحرك قلمها ؟طموحي هو أن تصل فكرتي و يتردد صداها تلك غاية المنى و لا شيء يحرك قلمي أكثر من القضايا الإنسانية ،عملي الثاني بحول الله إن تم هو رواية تسلط الضوء بقوة على فئة في المجتمع تطرح على شكل رواية تروي معاناتهم❤لنبتعد قليلا عن مريم المؤلفة ، لمن تقرأ مريم من الكتاب والمؤلفين الجزائريين والعالميين ؟تستهويني الكاتبة العالمية أجاثا كريستي و كذلك تستهويني روايات توفيق الحكيم و أحلام مستغانمي و مصطفى صادق الرافعيالكثير من الكتاب الجدد أتمنى لو أحظى بفرصة قراءة أعمالهم كأختي شفيقة قبقوب و أمال بن عبد الله و عبد الرزاق طواهرية و أستاذنا صالح ترشين ، علما أن مطالعاتي لا تقتصر على الروايات فقط❤معرض الكتاب فرصة من أجل اللقاء مع القارئ وجها لوجه... ماذا يعني لك المعرض ؟بالنسبة لي المعرض هو حصاد جهد أبناء و بنات الجزائر هو تظاهرة تشرف وطننا الحبيبو بالنسبة لي يا ليته يكون فرصة للحوار معا ككتاب في ميدان الكتابة و آفاقها و فرصة للنقد و تبادل الآراء❤ماريك في الزخم الكبير من الكتابات الشبابية ؟حقيقة هي بشارة خير غير أن ما أتمناه هو أن تكون الكتابة عندنا سطورا و واقعا، فالكتاب أثمن و أسمى من أن يكون مجرد سطور نقرأها لمدة ثم يعود للمكتبة ، لابد لتلك الكتابات أن تغير ولو القليل في الواقع ، من سيء لحسن و من حسن لأحسن و أن تكون غاية كل شاب و فتاة كاتبة بعد مرضاة الله تجسيد كتاباتها واقعا و سلوكا كل حسب قدراته و استطاعته طبعا، فأحد مشاكلنا الراهنة أننا نجيد تحليل القضايا و الحديث عنها و لكننا لا نجيد التطبيق .ولكنها دائما بشارة خير لو دلت على شيء فإنما تدل على شباب طموح يسعى للعمل و الإنجاز❤اخترت دار نشر كبيرة و هي منشورات المثقف .. ما مدى تأثير أن تنشري في دار نشر لها صيتها محليا و عربيا ؟الحقيقة و لله الحمد أن اختياري لداري المثقف كان صدفة من السماء ، و ما يروقني فيها و يميزها هو كونها دارا تدعم الكتاب الجدد الذين يملكون الموهبة و لكنهم بأول الطريق فلا أحد في الأخير قد ولد بالقمة ودار المثقف تدعمهم و تمنحهم الفرصة ليصبحوا مستقبلا احدى الأسماء الأدبية اللامعة أما عن شهرة الدار فهي فرصة لنشر الكتاب في دول أخرى أو على الأقل سهولة الترويج له و كذلك فرصة لا تعوض للتعرف على كاتبات و قراء من مختلف الأجناس و هذا يساعد الكاتب جدا لتقديم الأفضل من خلال احتكاكه بفئات أكبر من القراء و الكتاب❤في ختام الحوار لك ان تقولي ما تريدين :لكل شاب له طموح يجب أن تؤمن بنفسك لا يهم آمن الناس بك أم لا فيكفيك إيمانك أنت لن تعيش سوى مرة واحدة بالدنيا فضع فيها بصمتك ، احذر التسويف و التأخير بل ابدأ و فقط لا يهم كيف هي أحوالك المادية و لا العائلية و لا العاطفية حتى بل المهم فقط هو علاقتك مع ربك فأصلح ما بينك و بين ربك وتوجه لتحقيق حلمك فلا أحد سيهتم بتحقيقه سواكوشكرا لكل من دعمني و ساندني أبي و أمي و زوجي و شكرا لكل نقد و تهنئة شكرا للجريدة ولطاقمها الساهر على اضافة وتقديم كل جديد وفي المستوى والسلام .....