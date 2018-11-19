كيفية الحصول على دخل شهري بقيمة 300 دولار شرح مفصل

yakoubdz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 0
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- ouargla
- الجنس
- ذكر
استراتيجية لربح 200 الى 300 دولار
اولا: اكيد لا يمكنك ربح هذا المبلغ خلال يوم او يومين بل تحتاج الى الوقت و الصبر واتباع الخطوات بدقة
ثانيا سجل في الموقع من خلال الرابط التالي
https://www.neobux.com/?r=yakoubdz
ثالثا : بعد تسجيل دخول في الموقع اضغط على
view advertisement
وشاهد الاعلانات
ملاحظة : الاعلانات محدودة ولكنها تجدد كل يوم كما ان المحافظة على النقر على الاعلانات يوميا هي اهم خطوة كما انها لا تاخذ وقت طويل
رابعا :
عند جمع 0,6 دولار (تحتاج فترة طويلة لجمعها لكن كم قلت تحتاج للصبر)
اذهب الى
referrals
واضغط على رقم 3 للحصول على ريفرالز مؤجرة ( اشخاص سجلو في الموقع حديثا وانت سوف تربح منهم على شكل انك من دعاهم يمك ان يكونو نشيطين كما يمكن ان يكونو خملين وللمحافظة عليهم يب عليك مشاهدة الاعلانات يوميا
ويمكنك تغييرهم وجديد اشتراكهم مقابل مبلغ من المال)
والان بعد شرائهم سوف ترتفع ارباحك بشكل ملحوظ ولاتنسى تفعيل خاصية autopay
خامسا : اتبع المخطط التالي
بعد عشرين يوم سوف يصبح لديك 1,6 دولار اشتري باقة 3 ريفرالز وانتظر 10 ايام ثم اشتري باقة 3
وانتظر 10 ايام اشتري باقة 3 حافظ على هذه الوتيرة حتى يصبح لديك 18 ريفارلز ولاتنسى ترك مبلغ لتجديد الريفرالز
عندما تصل 18 ريفرلز اشتري باقة 10 هذه المرة وانتظر 10 ايام حافظ على هذه الوتيرة حتى يصبح لديك 58 ريفرلز
عندما تصل 58 ريفرلرز اشتري باقة 20 وانتظر 10 ايام حافظ على هذه الوتيرة
عندما يصبح لديك 148 ريفرلز اشتري باقة 30 وانتظر 10 واشتري باقة 30 وبعد 10 ايام اتبع مايلي
باقة 50 ثم 50 اخرى ثم 70 ثم 100 ثم 50 اخرى اكيد مع فارق زمني 10 للجمع المال ولا تنسى ترك مبلغ للتاجير
انتظر لمدة 20 يوم وحافظ على ريفلز ( يجب ان يكون لديك 498 ) بعد نهاية الاسبوعين سوف يصبح لديك 204 دولار ( يج عليك الحفاظ على ضغط على الاعلانات يوميا كل هذه الفترة)
اخيرا : قم بترقية عضويتك الى عضوية ذهبية مقابل 90 دولار سوف تتضاعف ارباحك استمر في اشتراء باقات 100 ريفرلز
مع ترك فترة زمنية بين الباقة والباقة حتو تصل الى 2000 ريفرالز ( لاتنسى ترك 200 دولار دائما في حسابك كاجراء امن ) و عندما تصل الى 2000 ريفرالز ويصبح ربحك 60 دولار يوميا
رابط تسجيل
https://www.neobux.com/?r=yakoubdz
وشكرا
اولا: اكيد لا يمكنك ربح هذا المبلغ خلال يوم او يومين بل تحتاج الى الوقت و الصبر واتباع الخطوات بدقة
ثانيا سجل في الموقع من خلال الرابط التالي
https://www.neobux.com/?r=yakoubdz
ثالثا : بعد تسجيل دخول في الموقع اضغط على
view advertisement
وشاهد الاعلانات
ملاحظة : الاعلانات محدودة ولكنها تجدد كل يوم كما ان المحافظة على النقر على الاعلانات يوميا هي اهم خطوة كما انها لا تاخذ وقت طويل
رابعا :
عند جمع 0,6 دولار (تحتاج فترة طويلة لجمعها لكن كم قلت تحتاج للصبر)
اذهب الى
referrals
واضغط على رقم 3 للحصول على ريفرالز مؤجرة ( اشخاص سجلو في الموقع حديثا وانت سوف تربح منهم على شكل انك من دعاهم يمك ان يكونو نشيطين كما يمكن ان يكونو خملين وللمحافظة عليهم يب عليك مشاهدة الاعلانات يوميا
ويمكنك تغييرهم وجديد اشتراكهم مقابل مبلغ من المال)
والان بعد شرائهم سوف ترتفع ارباحك بشكل ملحوظ ولاتنسى تفعيل خاصية autopay
خامسا : اتبع المخطط التالي
بعد عشرين يوم سوف يصبح لديك 1,6 دولار اشتري باقة 3 ريفرالز وانتظر 10 ايام ثم اشتري باقة 3
وانتظر 10 ايام اشتري باقة 3 حافظ على هذه الوتيرة حتى يصبح لديك 18 ريفارلز ولاتنسى ترك مبلغ لتجديد الريفرالز
عندما تصل 18 ريفرلز اشتري باقة 10 هذه المرة وانتظر 10 ايام حافظ على هذه الوتيرة حتى يصبح لديك 58 ريفرلز
عندما تصل 58 ريفرلرز اشتري باقة 20 وانتظر 10 ايام حافظ على هذه الوتيرة
عندما يصبح لديك 148 ريفرلز اشتري باقة 30 وانتظر 10 واشتري باقة 30 وبعد 10 ايام اتبع مايلي
باقة 50 ثم 50 اخرى ثم 70 ثم 100 ثم 50 اخرى اكيد مع فارق زمني 10 للجمع المال ولا تنسى ترك مبلغ للتاجير
انتظر لمدة 20 يوم وحافظ على ريفلز ( يجب ان يكون لديك 498 ) بعد نهاية الاسبوعين سوف يصبح لديك 204 دولار ( يج عليك الحفاظ على ضغط على الاعلانات يوميا كل هذه الفترة)
اخيرا : قم بترقية عضويتك الى عضوية ذهبية مقابل 90 دولار سوف تتضاعف ارباحك استمر في اشتراء باقات 100 ريفرلز
مع ترك فترة زمنية بين الباقة والباقة حتو تصل الى 2000 ريفرالز ( لاتنسى ترك 200 دولار دائما في حسابك كاجراء امن ) و عندما تصل الى 2000 ريفرالز ويصبح ربحك 60 دولار يوميا
رابط تسجيل
https://www.neobux.com/?r=yakoubdz
وشكرا