كيفية الحصول على دخل شهري بقيمة 300 دولار شرح مفصل

استراتيجية لربح 200 الى 300 دولار

اولا:

ثانيا

ثالثا :

رابعا :

(تحتاج فترة طويلة لجمعها لكن كم قلت تحتاج للصبر)

( اشخاص سجلو في الموقع حديثا وانت سوف تربح منهم على شكل انك من دعاهم يمك ان يكونو نشيطين كما يمكن ان يكونو خملين وللمحافظة عليهم يب عليك مشاهدة الاعلانات يوميا

ويمكنك تغييرهم وجديد اشتراكهم مقابل مبلغ من المال)

خامسا :

( يجب ان يكون لديك 498 )

( يج عليك الحفاظ على ضغط على الاعلانات يوميا كل هذه الفترة)

اخيرا :

اكيد لا يمكنك ربح هذا المبلغ خلال يوم او يومين بل تحتاج الى الوقت و الصبر واتباع الخطوات بدقةسجل في الموقع من خلال الرابط التاليبعد تسجيل دخول في الموقع اضغط علىview advertisementوشاهد الاعلاناتملاحظة : الاعلانات محدودة ولكنها تجدد كل يوم كما ان المحافظة على النقر على الاعلانات يوميا هي اهم خطوة كما انها لا تاخذ وقت طويلعند جمع 0,6 دولاراذهب الىreferralsواضغط على رقم 3 للحصول على ريفرالز مؤجرةوالان بعد شرائهم سوف ترتفع ارباحك بشكل ملحوظ ولاتنسى تفعيل خاصية autopayاتبع المخطط التاليبعد عشرين يوم سوف يصبح لديك 1,6 دولار اشتري باقة 3 ريفرالز وانتظر 10 ايام ثم اشتري باقة 3وانتظر 10 ايام اشتري باقة 3 حافظ على هذه الوتيرة حتى يصبح لديك 18 ريفارلز ولاتنسى ترك مبلغ لتجديد الريفرالزعندما تصل 18 ريفرلز اشتري باقة 10 هذه المرة وانتظر 10 ايام حافظ على هذه الوتيرة حتى يصبح لديك 58 ريفرلزعندما تصل 58 ريفرلرز اشتري باقة 20 وانتظر 10 ايام حافظ على هذه الوتيرةعندما يصبح لديك 148 ريفرلز اشتري باقة 30 وانتظر 10 واشتري باقة 30 وبعد 10 ايام اتبع مايليباقة 50 ثم 50 اخرى ثم 70 ثم 100 ثم 50 اخرى اكيد مع فارق زمني 10 للجمع المال ولا تنسى ترك مبلغ للتاجيرانتظر لمدة 20 يوم وحافظ على ريفلزبعد نهاية الاسبوعين سوف يصبح لديك 204 دولارقم بترقية عضويتك الى عضوية ذهبية مقابل 90 دولار سوف تتضاعف ارباحك استمر في اشتراء باقات 100 ريفرلزمع ترك فترة زمنية بين الباقة والباقة حتو تصل الى 2000 ريفرالز ( لاتنسى ترك 200 دولار دائما في حسابك كاجراء امن ) و عندما تصل الى 2000 ريفرالز ويصبح ربحك 60 دولار يوميارابط تسجيلوشكرا​