متـوفر قنـاة يوتـيوب للبــيع مـفعل بها تحقيق الدخل

السـلام عليكم اخـواني🙌😋

متـوفر قنـاة يوتـيوب للبــيع بالمـواصفات التـالية:🏷️📝

💠 تـاريخ النـشأة : 18‏/01‏/2012

💠عدد المشتركين: 3,315 مشتركًا💢

💠عدد المشاهـدات: 2,322,720 مشاهدة👀

💠المخالفات: تحتوي علي مخالفة واحدة لحقوق الطبع والنشر تنتهي في 24‏/12‏/2018👌🤙

💠محتوي القناة: الموسيقي🎶🎙️

💠عدد الفيديوهات: 76 فـيديو 🎥

⚠️حـالة تحقيق الربح : مفـعّلة 'يمكنك استخدام الإعلانات لتحقيق الربح من الفيديوهات التابعة لك' ✅☑️

💠نـقبل الدفع عبر: البايسيرا / البايـير/ بـريـد الجزائر(ccp)💸

💠 الســعر : 55000.00دج (غــير قابل للتفاوض)

🏮 للاستفسار يرجي التواصل عبر الفيسبوك فقط 📩

@nasr.jaballah30