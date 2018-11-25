متـوفر قنـاة يوتـيوب للبــيع مـفعل بها تحقيق الدخل

Mester Nasro
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
السـلام عليكم اخـواني🙌😋
متـوفر قنـاة يوتـيوب للبــيع بالمـواصفات التـالية:🏷️📝
💠 تـاريخ النـشأة : 18/01/2012
💠عدد المشتركين: 3,315 مشتركًا💢
💠عدد المشاهـدات: 2,322,720 مشاهدة👀
💠المخالفات: تحتوي علي مخالفة واحدة لحقوق الطبع والنشر تنتهي في 24/12/2018👌🤙
💠محتوي القناة: الموسيقي🎶🎙️
💠عدد الفيديوهات: 76 فـيديو 🎥
⚠️حـالة تحقيق الربح : مفـعّلة 'يمكنك استخدام الإعلانات لتحقيق الربح من الفيديوهات التابعة لك' ✅☑️
💠نـقبل الدفع عبر: البايسيرا / البايـير/ بـريـد الجزائر(ccp)💸
💠 الســعر : 55000.00دج (غــير قابل للتفاوض)
🏮 للاستفسار يرجي التواصل عبر الفيسبوك فقط 📩
@nasr.jaballah30
متـوفر قنـاة يوتـيوب للبــيع بالمـواصفات التـالية:🏷️📝
💠 تـاريخ النـشأة : 18/01/2012
💠عدد المشتركين: 3,315 مشتركًا💢
💠عدد المشاهـدات: 2,322,720 مشاهدة👀
💠المخالفات: تحتوي علي مخالفة واحدة لحقوق الطبع والنشر تنتهي في 24/12/2018👌🤙
💠محتوي القناة: الموسيقي🎶🎙️
💠عدد الفيديوهات: 76 فـيديو 🎥
⚠️حـالة تحقيق الربح : مفـعّلة 'يمكنك استخدام الإعلانات لتحقيق الربح من الفيديوهات التابعة لك' ✅☑️
💠نـقبل الدفع عبر: البايسيرا / البايـير/ بـريـد الجزائر(ccp)💸
💠 الســعر : 55000.00دج (غــير قابل للتفاوض)
🏮 للاستفسار يرجي التواصل عبر الفيسبوك فقط 📩
@nasr.jaballah30