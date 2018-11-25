تفسير الاحلام

سامية عبدالرحمن
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أحلامنا لها علاقة مباشرة بشكل حياتنا فهي تعكس واقعنا الذي نعيش فيه و افكار العقل الباطن معظمها تظهر في صورة حلم يزورنا أثناء النوم فهي تعتبر من الطرق التي يخرج بها العقل الباطن افكاره و يفرغ بها طاقاته سواء كانت طاقات سلبية أو ايجابية و يقال أن مانفكر فيه في يومنا يظهر في صورة أحلام ليلية تزورنا نتيجة لعمل العقل الباطن المستمر.
هناك الكثير من الأساليب تم استخدامها فى تفسير الأحلام وتوضيحها لمعرفة معناها
ومن أشهر مفسري الأحلام العصريين د.فهد العصيمى صاحب قناة راية ..
أما فى القدماء، فالأشهر هو ابن سيرين وهو إمام قدير فى الحديث والفقه وتفسير الرؤيا والأحلام
هناك الكثير من الأساليب تم استخدامها فى تفسير الأحلام وتوضيحها لمعرفة معناها
ومن أشهر مفسري الأحلام العصريين د.فهد العصيمى صاحب قناة راية ..
أما فى القدماء، فالأشهر هو ابن سيرين وهو إمام قدير فى الحديث والفقه وتفسير الرؤيا والأحلام