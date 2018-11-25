حظ الابراج

س

سامية عبدالرحمن

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
24 نوفمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
43
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
#1
l7amal.jpg برج الحمل اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018

برج الحمل 25-11-2018 على الصعيد العام

مزاجكِ سهل التغيّر جداً حالياً، ترين كل شيء جيداً في تلك الأجواء المطيرة اللطيفة، أفضل أجواء ممكنة للتعامل مع شريكك حيث الرومانسية والود، تحبين كل هذا، تريدين العيش مع شريكك في تلك الأجواء للأبد
برج السرطان يبدو في السماء و عند دراسته بالمناظير و التليسكوب أشبه بحيوان السرطان البحري الشهير، أما برج الجوزاءفيبدو وكأنه وجهين ملتصقين معاً. و يستمر الأمر على هذا المنوال في باقي الأبراج الأخرى​
 
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