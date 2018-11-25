حظ الابراج

برج

مزاجكِ سهل التغيّر جداً حالياً، ترين كل شيء جيداً في تلك الأجواء المطيرة اللطيفة، أفضل أجواء ممكنة للتعامل مع شريكك حيث الرومانسية والود، تحبين كل هذا، تريدين العيش مع شريكك في تلك الأجواء للأبديبدو في السماء و عند دراسته بالمناظير و التليسكوب أشبه بحيوان السرطان البحري الشهير، أمافيبدو وكأنه وجهين ملتصقين معاً. و يستمر الأمر على هذا المنوال في باقي الأبراج الأخرى​