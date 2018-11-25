حظ الابراج

سامية عبدالرحمن
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برج الحمل اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018
برج الحمل 25-11-2018 على الصعيد العام
مزاجكِ سهل التغيّر جداً حالياً، ترين كل شيء جيداً في تلك الأجواء المطيرة اللطيفة، أفضل أجواء ممكنة للتعامل مع شريكك حيث الرومانسية والود، تحبين كل هذا، تريدين العيش مع شريكك في تلك الأجواء للأبد
برج السرطان يبدو في السماء و عند دراسته بالمناظير و التليسكوب أشبه بحيوان السرطان البحري الشهير، أما برج الجوزاءفيبدو وكأنه وجهين ملتصقين معاً. و يستمر الأمر على هذا المنوال في باقي الأبراج الأخرى
برج الحمل 25-11-2018 على الصعيد العام
مزاجكِ سهل التغيّر جداً حالياً، ترين كل شيء جيداً في تلك الأجواء المطيرة اللطيفة، أفضل أجواء ممكنة للتعامل مع شريكك حيث الرومانسية والود، تحبين كل هذا، تريدين العيش مع شريكك في تلك الأجواء للأبد
برج السرطان يبدو في السماء و عند دراسته بالمناظير و التليسكوب أشبه بحيوان السرطان البحري الشهير، أما برج الجوزاءفيبدو وكأنه وجهين ملتصقين معاً. و يستمر الأمر على هذا المنوال في باقي الأبراج الأخرى