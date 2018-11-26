اهدي لك ثلاثة كتب في التنمية البشرية

كتاب انجح من اجل نفس



وصف الكتاب : تأليف : Richard Denny ريتشارد دينى كتاب "إنجح من أجل نفسك" من أكثر الكتب مبيعاً وانتشاراً فى العالم ، فقد ترجم الكتاب الى الكثير من اللغات يقول الكاتب ""ريتشارد دينى" فى مقدمة الكتاب تم تأليف هذا الكتاب من أجل كل من يريد تحقيق النجاح فى حياتة - ويجب أن تكون أنت هذا الشخص إن أية فكرة أو اقتراح أطلعك عليه فى هذا الكتاب قائم على تجربتى الشخصية ، ويمكننى أن أؤكد لك أن النصائح العملية التى أقدمها تجدى نفعا بالفعل إننى أقدم لك ضمانتى الشخصية بأن المبادىء التى أتحدث عنها حققت النجاح والسعادة لى ولأسرتى ولعدد كبير من الناس الذين أسعدنى الحظ بمقابلتهم والآن أنا أرغب فى أن تحقق أنت أيضاً ما حققناة ، لذا طبق ما ستقرؤه فى هذا الكتاب ، وستتمكن من تحرير قدراتك الكامنة للوصول إلى النجاح والسعادة .. يتحدث عن فكرة مقومات النجاح وكيفية تطوير الذات .. الكتاب يشمل على عدة واجبات عملية بعد كل فصل لمحاولة تطبيق الفصل وتحفيز نفسك وتغيير ذاتك .....​