مميزات فندق ذا ويستن كوالالمبور

نورا صلاح
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 نوفمبر 2018
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- العمر
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- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
أحد أفضل خياراتنا في فنادق في كوالالمبور
.يتميز ذا ويستن كوالالمبور بموقع رائع حيث يقع في قلب حي جولدن تريانغل في كوالالمبور، كما يضم الفندق غرف عصرية وفاخرة ومسبح خارجي، فيما يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبات الطعام في 5 أماكن لتناول الطعام في الموقع أو تناول مشروب في البار، وتتوفر خدمة الواي فاي مجانًا في جميع أنحاء مكان الإقامة.
يقع ذا ويستن كوالالمبور ضمن مسافة قصيرة من مراكز التسوق بما في ذلك بافيليون ولوت 10 وسونغي وانغ.
تتميز جميع الغرف الفسيحة بألوان ترابية دافئة وتحتوي على سرير مميز من ماركة ويستن، كما تشمل وسائل الراحة في الغرفة تلفزيون بشاشة مسطحة وحمام رخامي مع حوض استحمام ومقصورة دش زجاجية منفصلة.
تشمل المرافق الأخرى المتوفرة في مكان الإقامة مركز للياقة البدنية، كما يمكن حجز علاج السبا في الغرفة أو التوجه إلى مكتب استقبال الفندق الذي يعمل على مدار الساعة للحصول على خدمات غسيل الملابس أو ترتيبات الرحلات، وسيتمتع الضيوف الصغار بنادي الأطفال الذي يحتوي على ملعب داخلي وألعاب بلاي ستيشن.
يمكن للضيوف اختيار المأكولات الكانتونية في مطعم Five Sen5es أو قائمة المأكولات العالمية في مطعم The Living Room، كما يمكنهم الاستمتاع بوجبة خفيفة ومشروب في مطعم Splash بجانب المسبح.
بوكيت بينتانج هو خيار رائع للمسافرين المهتمين بـالترفيه والأسواق وأنشطة مناسبة للعائلة.
هذه المنطقة المفضلة من كوالالمبور لدى ضيوفنا بناءً على التقييمات المستقلة.
مكان الإقامة هذا أيضًا أحد أفضل المواقع تقييمًا في كوالالمبور! الضيوف مسرورون أكثر بما يقدمه مقارنة مع أماكن الإقامة في المنطقة.