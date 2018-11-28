اليوم اقدم لكم واحد من افضل فنادق ماليزيا 5 نجوم

نورا صلاح
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اليوم اقدم لكم واحد من افضل فنادق ماليزيا
فندق بارك رويال كوالالمبور من افضل فنادق كوالالمبور فئة 5 نجوم، يعتبر من الفنادق المفضلة لدى زوّار مدينة كوالالمبور من العرب
في هذه التقرير سنتحدث عن هذا الفندق وسنبدأ بالمزايا التي يقدمها ..
أبرز مزايا فندق بارك رويال كوالالمبور
موقع الفندق مثالي لمحبي التسوق فهو قريب من خيارات التسوق العصرية في المدينة مثل مول فهرنهايت وبرجايا تايم سكوير
يضم الفندق سبا يشتمل على مسبح خارجي، نادي لياقة بدنية
يوفر الفندق امكانية ترتيب جولات سياحية في المدينة
خيارات تناول الطعام
يضم الفندق 4 خيارات لتناول الطعام تقدم قائمة واسعة من المأكولات العالمية بمافيها الآسيوية والغربية
الغرف المتاحة
غرفة سوبيريور مساحة 23 متر مربع مع اطلالة
غرفة ديلوكس مساحة 32 متر مربع مع اطلالة
غرفة بريميير مساحة 36 متر مربع
جناح بريميير مساحة 62 متر مربع
جناح عائلي مساحة 53 متر مربع