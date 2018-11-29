تعرف على جامعة المنيا

minia
:: عضو منتسِب ::
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https://www.minia.edu.eg/Minia/vision.aspx الرؤية والرسالة لجامعة المنيا
تسعي الجامعة إلي توفير مقومات التطوير المستمر لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة ، وتجويد الأداء الجامعي ، وتعمل الجامعة علي تحقيق رسالتها من خلال:
إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المجالات التي تقابل احتياجات المجتمع وتتطلبها مجالات التنمية الشاملة.
وتوفير المؤهلين في التخصصات المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل.
إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية التي ترتبط بمشكلات المجتمع وبرامج التنميـة .
التأكيد علي القيم الإنسانية النبيلة وتعميق قيمة الولاء الوطني والمحافظة علي المبادئ الأصيلة للمجتمع .
دعمالروابط الثقافية والعلميةبين الجامعة والمؤسسات العلمية والجامعات العربية والعالميةوتوثيقها.
التطوير المستمر للبرامج الدراسية وبرامج الدراسات العليا لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.
تقديم الخبرات الاستشاراية للهيئات والمؤسسات الانتاجية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
https://www.minia.edu.eg/Minia/EHome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الانجليزيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/frhome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الفرنسيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/aspinhome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الأسبانيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/vision.aspx الرؤية والرسالة لجامعة المنيا
تسعي الجامعة إلي توفير مقومات التطوير المستمر لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة ، وتجويد الأداء الجامعي ، وتعمل الجامعة علي تحقيق رسالتها من خلال:
إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المجالات التي تقابل احتياجات المجتمع وتتطلبها مجالات التنمية الشاملة.
وتوفير المؤهلين في التخصصات المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل.
إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية التي ترتبط بمشكلات المجتمع وبرامج التنميـة .
التأكيد علي القيم الإنسانية النبيلة وتعميق قيمة الولاء الوطني والمحافظة علي المبادئ الأصيلة للمجتمع .
دعمالروابط الثقافية والعلميةبين الجامعة والمؤسسات العلمية والجامعات العربية والعالميةوتوثيقها.
التطوير المستمر للبرامج الدراسية وبرامج الدراسات العليا لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.
تقديم الخبرات الاستشاراية للهيئات والمؤسسات الانتاجية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
https://www.minia.edu.eg/Minia/EHome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الانجليزيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/frhome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الفرنسيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/aspinhome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الأسبانيه
تسعي الجامعة إلي توفير مقومات التطوير المستمر لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة ، وتجويد الأداء الجامعي ، وتعمل الجامعة علي تحقيق رسالتها من خلال:
إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المجالات التي تقابل احتياجات المجتمع وتتطلبها مجالات التنمية الشاملة.
وتوفير المؤهلين في التخصصات المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل.
إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية التي ترتبط بمشكلات المجتمع وبرامج التنميـة .
التأكيد علي القيم الإنسانية النبيلة وتعميق قيمة الولاء الوطني والمحافظة علي المبادئ الأصيلة للمجتمع .
دعمالروابط الثقافية والعلميةبين الجامعة والمؤسسات العلمية والجامعات العربية والعالميةوتوثيقها.
التطوير المستمر للبرامج الدراسية وبرامج الدراسات العليا لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.
تقديم الخبرات الاستشاراية للهيئات والمؤسسات الانتاجية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
https://www.minia.edu.eg/Minia/EHome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الانجليزيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/frhome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الفرنسيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/aspinhome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الأسبانيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/vision.aspx الرؤية والرسالة لجامعة المنيا
تسعي الجامعة إلي توفير مقومات التطوير المستمر لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة ، وتجويد الأداء الجامعي ، وتعمل الجامعة علي تحقيق رسالتها من خلال:
إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المجالات التي تقابل احتياجات المجتمع وتتطلبها مجالات التنمية الشاملة.
وتوفير المؤهلين في التخصصات المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل.
إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية التي ترتبط بمشكلات المجتمع وبرامج التنميـة .
التأكيد علي القيم الإنسانية النبيلة وتعميق قيمة الولاء الوطني والمحافظة علي المبادئ الأصيلة للمجتمع .
دعمالروابط الثقافية والعلميةبين الجامعة والمؤسسات العلمية والجامعات العربية والعالميةوتوثيقها.
التطوير المستمر للبرامج الدراسية وبرامج الدراسات العليا لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.
تقديم الخبرات الاستشاراية للهيئات والمؤسسات الانتاجية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
https://www.minia.edu.eg/Minia/EHome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الانجليزيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/frhome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الفرنسيه
https://www.minia.edu.eg/Minia/aspinhome.aspx صفحة الجامعه الناطقه باللغه الأسبانيه