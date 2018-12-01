مكتب خدمات تجاريه الصين

للأخوة رجال الاعمال والتجار الراغبين بالاستيراد من الصين ، وللراغبين بتأثيث منازلهم من الصين ,

شركتنا تقوم بتسهيل الاستيراد من الصين من خلال متابعه جميع الأمور المتعلقة بالشحنات حتى وصولها ميناء الاستلام. ونعمل على توفير افضل الأسعار والجودة للمنتجات. وأيضا نعمل على جعل الاستيراد عمليه امنه خاليه من المخاطر من خلال فحص ومعاينه البضاعة قبل الشحن.



اذا كنت في حاجه الى تشطيب منزلك وترغب في شراء بلاط – رخام - نوافذ – أبواب – اثاث – ديكور..... الخ، سوف نضع خبرتنا في مجال تأثيث المنازل من الصين بين يديك وسنعمل على تسهيل عمليه الشراء من لحضه وصولكم الى الصين حتى وصول الحاوية ميناء الاستلام.



للاستفسار والتنسيق الرجاء التواصل عبر الواتس /

008618818843040 ​





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