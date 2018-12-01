كتاب رائع في تربية الاطفال - مشكلات الاطفال- تشخيص و علاج لأهم 10 مشكلات

اقدم لكم اليوم كتاب مشكلات الاطفال- تشخيص و علاج لأهم 10 مشكلات -

يعالج الكاتب في هذا الكتاب اهم عشر مشكلات تواجه الاباء و الامهات في تربية الابناء و كيفية مواجهتها

وهذه المشكلات هي:

1- الكذب

2- ضعف الرغبة في الدراسة.

3- النشاط الحركي الزائد.

4- الشجار بين الأبناء.

5- الشعور بالدونية.

6- العدوانية.

7- الطفل العنيد.

8- الانانية.

9- الخجل.

10- التبول اللاإرادي