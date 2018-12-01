كتاب رائع في تربية الاطفال - مشكلات الاطفال- تشخيص و علاج لأهم 10 مشكلات

اقدم لكم اليوم كتاب مشكلات الاطفال- تشخيص و علاج لأهم 10 مشكلات -
يعالج الكاتب في هذا الكتاب اهم عشر مشكلات تواجه الاباء و الامهات في تربية الابناء و كيفية مواجهتها
وهذه المشكلات هي:
1- الكذب
2- ضعف الرغبة في الدراسة.
3- النشاط الحركي الزائد.
4- الشجار بين الأبناء.
5- الشعور بالدونية.
6- العدوانية.
7- الطفل العنيد.
8- الانانية.
9- الخجل.
10- التبول اللاإرادي
الملف بصيغة PDF
حجم الملف 2 ميقا
التحميل :
من هــــــنـــــــا
او
من هــــــنـــــــا
حجم الملف 2 ميقا
التحميل :
من هــــــنـــــــا
او
من هــــــنـــــــا