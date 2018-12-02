نصيحة طفولية 🍼

Yasmina.yaso
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بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على نبي الأمم ،سيدنا محمد الأجل الأكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
وبعد .
إخواني أخواتي،
أكيد بيننا اولياء عدة، وكل واحد له نصيحة لبعضنا البعض
حتى نتواصل سويا الى تربية سليمة وينعم الطفل بالراحة
النفسية والعقلية ...
وضعنا بين ايديكم اليوم برنامج جديد حيث يستطيع
كل واحد منا ان يضع نصيحته او اكثر ليستفيد منها الكل
وكما تعرفون المواضيع مخصصة لافكار تتعدى اسطرها 5 واقل نحن نعطي فرصة لمثل تلك المواضيع ان تكتب ويستفاد منها.
لكن هناك شروط وقوانين يجب مرعاته
ويد بيد حتى ننجح هذا الركن
قوانين الركن:
✵ ان تشمل النصيحة ما يخص الطفل مباشرة بعيدا عن صحته الجسدية.
✵ عدم نسخ نصائح الغير.
✵ عدم التكرار.
✵ ممنوع تحويل الموضوع لدردشة.
مع تحيات إدارة منتدى اللمة .....
أكيد بيننا اولياء عدة، وكل واحد له نصيحة لبعضنا البعض
حتى نتواصل سويا الى تربية سليمة وينعم الطفل بالراحة
النفسية والعقلية ...
وضعنا بين ايديكم اليوم برنامج جديد حيث يستطيع
كل واحد منا ان يضع نصيحته او اكثر ليستفيد منها الكل
وكما تعرفون المواضيع مخصصة لافكار تتعدى اسطرها 5 واقل نحن نعطي فرصة لمثل تلك المواضيع ان تكتب ويستفاد منها.
لكن هناك شروط وقوانين يجب مرعاته
ويد بيد حتى ننجح هذا الركن
قوانين الركن:
✵ ان تشمل النصيحة ما يخص الطفل مباشرة بعيدا عن صحته الجسدية.
✵ عدم نسخ نصائح الغير.
✵ عدم التكرار.
✵ ممنوع تحويل الموضوع لدردشة.
مع تحيات إدارة منتدى اللمة .....