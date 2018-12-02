نصيحة طفولية 🍼

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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#1

نصيحة طفولية.jpg



بسملة ط.png







بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على نبي الأمم ،سيدنا محمد الأجل الأكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
وبعد .


إخواني أخواتي،



أكيد بيننا اولياء عدة، وكل واحد له نصيحة لبعضنا البعض



حتى نتواصل سويا الى تربية سليمة وينعم الطفل بالراحة



النفسية والعقلية ...



وضعنا بين ايديكم اليوم برنامج جديد حيث يستطيع

كل واحد منا ان يضع نصيحته او اكثر ليستفيد منها الكل

وكما تعرفون المواضيع مخصصة لافكار تتعدى اسطرها 5 واقل نحن نعطي فرصة لمثل تلك المواضيع ان تكتب ويستفاد منها.

لكن هناك شروط وقوانين يجب مرعاته

ويد بيد حتى ننجح هذا الركن


قوانين الركن:



ان تشمل النصيحة ما يخص الطفل مباشرة بعيدا عن صحته الجسدية.

 عدم نسخ نصائح الغير.

 عدم التكرار.

 ممنوع تحويل الموضوع لدردشة.



مع تحيات إدارة منتدى اللمة .....







ختام بسملة ط.png
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,270
الإعجابات
14,199
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
النصيحة الآولى


إحرص على احتواء طفلك خاصة آمام الآخرين في آصعب المواقف فالصراخ و العصبية لا ينفعان ~
 
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