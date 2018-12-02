نصيحة طفولية 🍼

أكيد بيننا اولياء عدة، وكل واحد له نصيحة لبعضنا البعض







حتى نتواصل سويا الى تربية سليمة وينعم الطفل بالراحة







النفسية والعقلية ...







وضعنا بين ايديكم اليوم برنامج جديد حيث يستطيع



كل واحد منا ان يضع نصيحته او اكثر ليستفيد منها الكل



وكما تعرفون المواضيع مخصصة لافكار تتعدى اسطرها 5 واقل نحن نعطي فرصة لمثل تلك المواضيع ان تكتب ويستفاد منها.



لكن هناك شروط وقوانين يجب مرعاته



ويد بيد حتى ننجح هذا الركن