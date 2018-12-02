ربح 200 دولار شهريا من موقع YOUGOV

madjiddz
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شرح موقع يوجوف YOUGOV وكيف تربح مئات الدولارات شهرياشرح موقع يوجوف YOUGOV: شركة او موقع YouGov تعتبر واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الأبحاث والدراسات الاستقصائية على الإنترنت وقد انتشرت هده الشركة بصورة سريعة وفي فترة وجيزة على النطاق العالمي والاقليمي وذلك بفضل ما تتيحه من نتائج دقيقة وعالية الجودة بفضل عملائها المنتشرين حول العالم وبفضل دعمها لجميع اللغات حول العالم وتم تأسيس الشركة في عام2000 بالمملكة المتحدة (بريطانيا) وبذلك تتخذ الشركة من بريطانيا مقرا رئيسيا لها وبعد دلك أصبح لشركة يوجوف مكاتب في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الاوربية وأيضا منطقة الشرق الأوسط علي وجه الخصوص في دولة الامارات العربية المتحدة.
فالشركة ببساطة تقدم لك استطلاعات تتعلق بالحياة اليومية الخاصة بك وهذا يساعدها على استخلاص نتائج لدراسات سواء سياسية أو إجتماعية أو تتعلق في بعض الأحيان بمنتوجات استهلاكية وبالطبع هذا يبقى في سرية تامة.
الموقع يقوم بإعطاء عن كل إستطلاع 50 نقطة أو 100 نقطة أو 200 نقطة أو 300 نقطة على حسب نوعية الإستطلاع أو في بعض الأحيان الدخول إلى سحوبات لربح ايباد او ايفون أو اي هاتف ذكي … الخ، وسيتم تحويل هذه النقاط الي اموال في نهاية الشهر.
و بمجرد ان تقوم بابداء رايك فى تلك الاستطلاعات سوف تستطيع ربح الكثير من المال شهريا,
حيث انني احقق اكثر من 200$ شهريا من هذا الموقع, وهذا طبعا يعتمد علي عدد ونوعية الاستطلاعات التي تقوم بها شهريا.
كعضو في فريق يوجوف سوف تكون جزءا من المجتمع العالمي من الناس الذين يشاركون آرائهم في مقابل النقاط والمكافآت.
سيرسل لك الموقع يوميا استطلاعات عبر البريد الإلكتروني،
ويمكنك إكمال الاستطلاع على راحتك وكسب نقاط بمجرد انتهائك من اكمل الاستبيان او الاستطلاع المقدم لك!
يمكنك جمع العديد من النقاط من كل استبيان ومن ثم استبدالها للحصول على مكافآت كبيرة.
الانضمام مجانا لشركة يوجوف – وسوف يقوم الموقع بمنحك 100 نقطة كمكافأة الاشتراك!
اولا: شرح السجيل في موقع يوجوف YouGov بالخطوات
- اولا قم بزياره الموقع عن طريق الرابط التالى : اضغط هنا Yougov
- بعد ذلك ستقوم بكتابه البريد الالكترونى الخاص بك و كلمه مرور خاصة بك او يمكنك التسجيل فى الموقع عن طريق فيسبوك “Facebook”
- بعد ذلك سوف يتم إرسال رساله الى البريد الالكترونى الخاص بك يجب ان تقوم بالضغط على الرابط المتواجد بها لتفعيل الحساب و من ثم تكمل البيانات الخاصه بك و يجب ان تكون صحيحه حتى لا تواجه مشكله فيما بعد عن استلام الارباح من الموقع
- بمجرد ملئ البيانات سوف تحصل على 50 نقطه من الموقع
شرح التسجيل في موقع يوجوف YouGov بالصور
قم بزياره الموقع عن طريق الرابط التالى : اضغط هنا Yougov
اضغط هنا للتسجيل
قم بكتابه البريد الالكترونى الخاص بك و كلمه مرور خاصة بك او يمكنك التسجيل فى الموقع عن طريق فيسبوك “Facebook” كما موضح في الصورة ادناه
بعد ذلك ستأتيك هذه الرسالة الترحيبية
بعد ذلك سوف يتم إرسال رساله الى البريد الالكترونى الخاص بك يجب ان تقوم بالضغط على الرابط المتواجد بها لتفعيل الحساب
بعد ذلك ستأتيك هذه الواجهة والتي تخبرك ان حسابك قد تم تفعيله وكل ما عليك هو الضغط علي take a survey
و من ثم تكمل البيانات الخاصه بك وذلك بدءا من اللغة التي تفضل استخدامها في الموقع(اختار اللغة واضغط علي السهم الابيض)
بعدها ستأتيك هذه الرسالة كل ما عليك فعله هو الضغط علي السهم الابيض,
وبعدها سيتمر الاستطلاع, فقط قم باكمال المطلوب منك واضغط علي السهم الابيض الي ان تنتهي من الاستبيان والذي يأخذ منك اقل من دقيقتين
علي سبيل المثال انا هنا ساختار
“انا مهتم بالقضايا والمواضيع التي تجري يوجوف ابحاثا عنها” ومن ثم ساضغط علي السهم الابيض
وهكذا استمر في الاتبيان الي ان تكمله وبمجرد ملئ البيانات سوف تحصل على 50 نقطه من الموقع,
ويجب عليك فتح الايميل بشكل مستمر لأنهم سيرلوا لك الاستبيان علي الايميل
ثانيا: كيفية الربح من موقع يوجوف YOUGOV
- لتربح العديد من النقاط والتي كما قلنا ستحولها الي اموال في نهاية الشهر, قم بانهاء الاستطلاعات اول باول فكل استطلاع سوف تقوم بانهائه سوف تحصل على نقاط منه.
- افتح الايميل بشكل متكرر في اليوم لانهم سوف يرسلوا لك الاستبيانات علي الايميل لتقوم باكمالها وتربح النقاط منها و للإشارة فمدة الإستطلاع لا تتجاوز الدقيقتين.
- قم بدعوه الاصدقاء الى الموقع ختي تحصل على نقاط اضافيه من خلال تسجيلهم من طرفك حيث انه كل شخص يقوم بانهاء 5 استطلاعات سوف تحصل على 200 نقطه اضافيه من الموقع لدعوه ذلك الشخص من طرفك
اضغط هنا للتسجيل في موقع يوجوف