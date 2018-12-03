نورا صلاح
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عندما تسافر إلى جزيرة لنكاوي ماليزيا ضمن مخططك فلابد من زيارة أفضل مناطق الجذب السياحي بالاستفادة القصوى من المناظر الطبيعية والحدائق الكثيرة والمباني الايقونية التي لابد للزائر لأول مرة أن لا يتخطاها خلال سفره.
شلالات الآبار السبعة Seven Wells Waterfall تعتبر الاشهر والاجمل من بين شلالات لنكاوي وهي من اجمل الاماكن السياحية في ماليزيا ، تقع في شمال غرب الجزيرة، والآبار عبارة عن ينابيع ماء عذب يروي بركًا أخرى على بعد 90 متر
تكوّنت شلالات لنكاوي في هذه المنطقة عبر ملايين السنين من خلال تجمّع وانحدار مياه الأمطار إلى الحوض السّابع على ارتفاع 90 متر
الجزء العلوي منحدر ويعتبر غير آمن بسبب الانهيارات الصخرية أما الجزء السفلي هو المكان الرئيسي للجمهور للسباحة و التنزه مع عائلاتهم يضم بعض الأحواض التي تظهر كحمامات سباحة طبيعية خاصة في موسم الأمطار
والشلالات هذه في وسط الغابات والأشجار الاستوائية تكاد لاتميزها من الأعلى في تلفريك لنكاوي أو الجسر المعلق جسر لانكاوي سكاي