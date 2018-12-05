دراسة اللغة الانجليزية في مالبزبا - معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا

معهد ايليت للغة

معهد ايليت للغة

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
5 نوفمبر 2018
المشاركات
7
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
ماليزيا
الجنس
أنثى
#1
معهد ايليت لتعليم اللغة الانجليزية Elit language center
معتمدة من اللمحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور ( ماليزيا )

┋❁ مميزات الدراسة ┋❁

في ضوء التنافس نحو الافضل في تعليم اللغة الانجليزية مالبزبا. معهد elit لتعليم اللغة الانجليزية في ماليزيا - معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا

خدماتنا:
تأسيس الطلاب في اللغة الانجليزية
شهادة الايلتس من IDP
دورات تطوير المحادثات والقراءة
دورات صيفية - للكبار والاطفال
دورات للسياح لمدة 3 اشهر - للكبار والاطفال

معهد ELIT بماليزيا يوفر كل ما يناسبك لتصل لمستوى الإحترافية باللغة الإنجليزية.

تواصل واحصل على معلومات أكثر عن العروض الأخيرة لمعاهد اللغة بماليزيا

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✅للتواصل ومزيد من الاستفسارات

‏✆ Whats App
00601128311717

● بريد : b.h.elitlc@gmail.com
● انستقرام : elitlc@
 
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