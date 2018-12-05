دراسة اللغة الانجليزية في مالبزبا - معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا

معهد ايليت للغة
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- إنضم
- 5 نوفمبر 2018
- المشاركات
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- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- ماليزيا
- الجنس
- أنثى
معهد ايليت لتعليم اللغة الانجليزية Elit language center
معتمدة من اللمحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور ( ماليزيا )
✅┋❁ مميزات الدراسة ┋❁
في ضوء التنافس نحو الافضل في تعليم اللغة الانجليزية مالبزبا. معهد elit لتعليم اللغة الانجليزية في ماليزيا - معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا
خدماتنا:
✔ تأسيس الطلاب في اللغة الانجليزية
✔ شهادة الايلتس من IDP
✔ دورات تطوير المحادثات والقراءة
✔ دورات صيفية - للكبار والاطفال
✔ دورات للسياح لمدة 3 اشهر - للكبار والاطفال
معهد ELIT بماليزيا يوفر كل ما يناسبك لتصل لمستوى الإحترافية باللغة الإنجليزية.
تواصل واحصل على معلومات أكثر عن العروض الأخيرة لمعاهد اللغة بماليزيا
~~~~~~~~
✅للتواصل ومزيد من الاستفسارات
✆ Whats App
00601128311717
● بريد : b.h.elitlc@gmail.com
● انستقرام : elitlc@
معتمدة من اللمحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور ( ماليزيا )
✅┋❁ مميزات الدراسة ┋❁
في ضوء التنافس نحو الافضل في تعليم اللغة الانجليزية مالبزبا. معهد elit لتعليم اللغة الانجليزية في ماليزيا - معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا
خدماتنا:
✔ تأسيس الطلاب في اللغة الانجليزية
✔ شهادة الايلتس من IDP
✔ دورات تطوير المحادثات والقراءة
✔ دورات صيفية - للكبار والاطفال
✔ دورات للسياح لمدة 3 اشهر - للكبار والاطفال
معهد ELIT بماليزيا يوفر كل ما يناسبك لتصل لمستوى الإحترافية باللغة الإنجليزية.
تواصل واحصل على معلومات أكثر عن العروض الأخيرة لمعاهد اللغة بماليزيا
~~~~~~~~
✅للتواصل ومزيد من الاستفسارات
✆ Whats App
00601128311717
● بريد : b.h.elitlc@gmail.com
● انستقرام : elitlc@