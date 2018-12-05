امتحانات الفصل الأول

F

farestita11

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
5 جانفي 2015
المشاركات
6
الإعجابات
1
النقاط
3
#1

بسم الله الرحمن الرحيم
تجميعية سنة خامسة ابتدائي:
1-14 اختبار في اللغة العربية
تحميل 14اختبار في اللغة العربية سنة pdf

2-جغرافيا
تحميل الجغرافية doc

3-رياضيات 1
تحميل رياضيات docx

4-رياضيات 2
تحميل 2رياضيات docx

5-رياضيات 3
تحميل 3رياضيات docx

6-التربية المدنية
تحميل اختبار في مادة التربية المدنية1 doc

7-التربية العلمية
تحميل التربية العلمية1 doc

8-التربية اسلامية
تحميل التربية اسلامية doc

9-فرنسية
https://gulfupload.com/u60jwn4odpet

10-تقويم فرنسية​
https://gulfupload.com/pytt9ksdef10
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top