امتحانات الفصل الأول

farestita11
:: عضو منتسِب ::
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- 5 جانفي 2015
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بسم الله الرحمن الرحيم
تجميعية سنة خامسة ابتدائي:
1-14 اختبار في اللغة العربية
تحميل 14اختبار في اللغة العربية سنة pdf
2-جغرافيا
تحميل الجغرافية doc
3-رياضيات 1
تحميل رياضيات docx
4-رياضيات 2
تحميل 2رياضيات docx
5-رياضيات 3
تحميل 3رياضيات docx
6-التربية المدنية
تحميل اختبار في مادة التربية المدنية1 doc
7-التربية العلمية
تحميل التربية العلمية1 doc
8-التربية اسلامية
تحميل التربية اسلامية doc
9-فرنسية
https://gulfupload.com/u60jwn4odpet
10-تقويم فرنسية