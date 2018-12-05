بيع الجواري نساء الشام

ابن االشرق
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في مدينة جرمانا قرب دمشق، فتاة ، هي فتاة عشرينية فقدت أفراد أسرتها بقصف على منزلها بالغوطة الشرقية، ونزحت بصعوبة إلى جرمانا.
أمل كما تحب أن نناديها، خرجت «عذراء» من الجحيم، ووجدت نفسها بلا مأوى في جحيم آخر، وسط مدينة مكتظة بأكثر من مليون نازح،، وأثناء بحثها عن عمل كانت صيداً سهلاً لأحد القوّادين، الذي أقنعها بالعمل في إحدى شقق الدعارة.
، «هذا مجرد عمل لتأمين أجرة المنزل، ومصاريف الحياة التي أصبحت فوق طاقة الجميع، أنا لا أمارس الجنس من أجل المتعة»، تحلم أمل بزواج هادئ، وتعيش على أمل الدخول إلى كلية الحقوق.
«لاس فيغاس دمشق»
وتؤكد المصادر وجود نحو 200 منزل في جرمانا تنشط في مجال الدعارة، ويعمل في كل منها خمس نساء وسطياً، وتقدم «لاس فيغاس دمشق» خدمات جنسية رخيصة قياساً بالبيوت المنتشرة في أحياء العاصمة الراقية.
ومعظم النسوة في هذه البيوت مطلقات وأرامل وهاربات من بؤر التوتر في المحافظات السورية، ويبحث القوّاد عن بضاعته أمام الجمعيات الخيرية ومراكز الإيواء، ويختار النساء الجميلات والفتيات الصغيرات ويغريهن بالمال للعمل معه في مجال الدعارة، ويتم إجبار النسوة على توقيع عقود إيجار نظامية لهذه البيوت كي يتهرب القوّاد من المسؤولية
وتتألف «شركة» الدعارة عادة من «قوّاد» يجري الصفقات، و من تجار الأندلس تنظم العمل في المنزل، و«سائق تاكسي» يجلب الزبائن، وتقدم هذه البيوت عادة خدمات أخرى كالحشيش والمخدرات.
القواد كانو موالي لشيوخ القبيلة و العشائر في سوريا و بعد الحرب أصبحو قواد
أما الخدمات الجنسية في هذه البيوت تتراوح تكلفتها بين خمسة آلاف ليرة (10 دولارات)، وخمسون ألف ليرة (100دولار) للساعة الواحدة، وتختلف التسعيرة تبعاً لجمال الفتاة، ونوعية الخدمات والممارسات الجنسية.
ليست رفاهية
رواية واقعية أخرى بطلتها عبير، التي حاصرتها الحياة في المدينة الجامعية بدمشق، أهلها في حي الثورة بالرقة شمال سورية، تقول عبير «اسم مستعار» إنها تمارس الجنس مقابل المال، تخرج بشكل شبه يومي إلى «العمل»، وتعود في الصباح إلى الجامعة لتمارس حياتها الطبيعية كطالبة في «كلية الآداب».
ترفض عبير صفة «بائعة هوى»، وتبرر عملها بالظروف، تقول إن ما تقوم به ليس ضرباً من الرفاهية، لكنها تؤمن مصروف الجامعة وأساسيات الحياة، وتحلم عبير بالحصول على عمل لائق بعد التخرج من الجامعة، وترغب بالزواج وتكوين أسرة.
تخزين الأموال تحت الأرض
55
بيع ألف شقة
وجود أكثر من 55 ألف شقة تحتضن مهنة الدعارة في سوريا، موارد «بيع الهوى» في سوريا تزيد قليلاً عن موارد شركات الاتصالات.
المصادر أكدت أن السلطات السورية ألقت القبض على 300 عصابة تعمل في الدعارة ، كما دخلت ألف إمرأة إلى سجن النساء بتهمة ممارسة البغاء.
أمل كما تحب أن نناديها، خرجت «عذراء» من الجحيم، ووجدت نفسها بلا مأوى في جحيم آخر، وسط مدينة مكتظة بأكثر من مليون نازح،، وأثناء بحثها عن عمل كانت صيداً سهلاً لأحد القوّادين، الذي أقنعها بالعمل في إحدى شقق الدعارة.
، «هذا مجرد عمل لتأمين أجرة المنزل، ومصاريف الحياة التي أصبحت فوق طاقة الجميع، أنا لا أمارس الجنس من أجل المتعة»، تحلم أمل بزواج هادئ، وتعيش على أمل الدخول إلى كلية الحقوق.
«لاس فيغاس دمشق»
وتؤكد المصادر وجود نحو 200 منزل في جرمانا تنشط في مجال الدعارة، ويعمل في كل منها خمس نساء وسطياً، وتقدم «لاس فيغاس دمشق» خدمات جنسية رخيصة قياساً بالبيوت المنتشرة في أحياء العاصمة الراقية.
ومعظم النسوة في هذه البيوت مطلقات وأرامل وهاربات من بؤر التوتر في المحافظات السورية، ويبحث القوّاد عن بضاعته أمام الجمعيات الخيرية ومراكز الإيواء، ويختار النساء الجميلات والفتيات الصغيرات ويغريهن بالمال للعمل معه في مجال الدعارة، ويتم إجبار النسوة على توقيع عقود إيجار نظامية لهذه البيوت كي يتهرب القوّاد من المسؤولية
وتتألف «شركة» الدعارة عادة من «قوّاد» يجري الصفقات، و من تجار الأندلس تنظم العمل في المنزل، و«سائق تاكسي» يجلب الزبائن، وتقدم هذه البيوت عادة خدمات أخرى كالحشيش والمخدرات.
القواد كانو موالي لشيوخ القبيلة و العشائر في سوريا و بعد الحرب أصبحو قواد
أما الخدمات الجنسية في هذه البيوت تتراوح تكلفتها بين خمسة آلاف ليرة (10 دولارات)، وخمسون ألف ليرة (100دولار) للساعة الواحدة، وتختلف التسعيرة تبعاً لجمال الفتاة، ونوعية الخدمات والممارسات الجنسية.
ليست رفاهية
رواية واقعية أخرى بطلتها عبير، التي حاصرتها الحياة في المدينة الجامعية بدمشق، أهلها في حي الثورة بالرقة شمال سورية، تقول عبير «اسم مستعار» إنها تمارس الجنس مقابل المال، تخرج بشكل شبه يومي إلى «العمل»، وتعود في الصباح إلى الجامعة لتمارس حياتها الطبيعية كطالبة في «كلية الآداب».
ترفض عبير صفة «بائعة هوى»، وتبرر عملها بالظروف، تقول إن ما تقوم به ليس ضرباً من الرفاهية، لكنها تؤمن مصروف الجامعة وأساسيات الحياة، وتحلم عبير بالحصول على عمل لائق بعد التخرج من الجامعة، وترغب بالزواج وتكوين أسرة.
تخزين الأموال تحت الأرض
55
بيع ألف شقة
وجود أكثر من 55 ألف شقة تحتضن مهنة الدعارة في سوريا، موارد «بيع الهوى» في سوريا تزيد قليلاً عن موارد شركات الاتصالات.
المصادر أكدت أن السلطات السورية ألقت القبض على 300 عصابة تعمل في الدعارة ، كما دخلت ألف إمرأة إلى سجن النساء بتهمة ممارسة البغاء.