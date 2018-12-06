احتاج المساعدة لتحقيق حلمي

السلام عليكم لبنات راح نطلب منكم حاجة و ان شاء الله لي متبخانيشربي يعطيها ما تتمنا و يرزقها ربي ذرية الصالحة....منيش ام وليد ولا شاف اخرى في قناة سميرة... انا عندي قناة بسيطة امنيتي تنجحلي و نفرح بيها و في نفس الوقت الناس تستفيد من وصفاتيتعيشو ادخلو للقناة و تفرجو وصفاتي و مدولي رايكم و ديرولي متابعة و اعجاب... حاجة ساهلة جدا جدا متبخلونيش الله يستركم .