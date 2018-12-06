احتاج المساعدة لتحقيق حلمي

ا

الهاميات

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
5 ديسمبر 2018
المشاركات
3
الإعجابات
1
النقاط
2
العمر
25
محل الإقامة
سطيف
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم لبنات راح نطلب منكم حاجة و ان شاء الله لي متبخانيشربي يعطيها ما تتمنا و يرزقها ربي ذرية الصالحة....
منيش ام وليد ولا شاف اخرى في قناة سميرة... انا عندي قناة بسيطة امنيتي تنجحلي و نفرح بيها و في نفس الوقت الناس تستفيد من وصفاتي
تعيشو ادخلو للقناة و تفرجو وصفاتي و مدولي رايكم و ديرولي متابعة و اعجاب... حاجة ساهلة جدا جدا متبخلونيش الله يستركم .
إلهاميات ilhamiyet
 
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