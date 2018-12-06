ما هو الغذاء المناسب لمرضى السكري

أم محمد أيوب
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مرض السكري يعدّ مرض السكري من الأمراض الشائعة والمشهورة عند كثير من الناس، حيث تقدّر نسبة الإصابة بهذا المرض في العالم بما يقارب (4%) بين النّاس، ومرض السكري هو من الأمراض النادرة الحدوث عند الأطفال الحديثي الولادة، مع ارتفاع نسبة الإصابة به بشكل تدريجي حتّى سن البلوغ والذي يُسمّى بسكري الأطفال أو المراهقين، وهو النوع الأول من السكري، وتنخفض نسبة حدوث هذا المرض في الثلاثينات ويعود إلى الارتفاع بعد عمر الأربعينات وهو النوع الثاني من السكري، حيث قد يكون السكري هو عبارة عن ارتفاع في نسبة السكّر في الدّم أو انخفاض في نسبة السكّر في الدّم. أعراض مرض السكري أعراض مرض السكري عند الكبار نقص في الوزن. الشعور بالعطش بشكل زائد عن الوضع الطبيعي. حاجة المصاب الى كثرة التبول . تدهور النّظر. إلى جانب العنّة الشديدة. حدوث بعض الالتهابات الجلديّة. أعراض مرض السكري عند الأطفال حدوث التبوّل المستمر. قيام الصغير بشرب الماء بشراهة ونهم. الفقدان الواضح للوزن والهبوط الشديد. الأطفال في المدرسة يصبح لديهم عدم انتباه والسرعة في التوتر والتهيج. الشراهة في تناول السكريّات والحلوى. مع ضرورة تنبّه الأهل عند ملاحظة هذه الأعراض من أجل ضمان سرعة علاجه، حيث لا يتضاعف المرض بعد ذلك ويُصاب الطفل بالقيء المستمر والجفاف وبعض التشنّجات العصبيّة وقد يتطور الوضع لحدوث الغيبوبّة السكرية لا سمح الله. ممّا تقدّم نستنتج أنّ الكشف المبكّر عن المرض بالغ الأهمية بالإضافة إلى الوعي الكامل لدى الأهل هو عامل أساسي في اكتشاف المرض في مراحلة الأوليّة ليسهل علاجه، حيث يتم تشخيص المرض بأخذ عيّنة من الدّم وفحصها.
2-النظام الغذائي لمرضى السكري
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2-النظام الغذائي لمرضى السكري
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