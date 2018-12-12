نورا صلاح
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 نوفمبر 2018
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- العمر
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- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
يعتبر فندق ماريوت كوالالمبور ماليزيا من أكبر الفنادق الفاخرة في كوالالمبور، وفندق الماريوت من أشهر فنادق شارع العرب الواقعه في موقع ممتاز أمام مجمع البافليون، والفندق يشعرك بكامل المتعة أثناء رحلات الترفيه أو العمل في ماليزيا، ويصنف الفندق من فئة 5 نجوم.
ولذلك سوف نوضح لكم المميزات الخاصة في فندق الماريوت كوالالمبور ماليزيا من حيث موقعه الجغرافي المتميز والغرف المجهزة والخدمات العامة التي يقدمها بالإضافة لخدمات رجال الأعمال، والمرافق الفندقية السياحية، فقط تابع معنا.
الموقع المتميز لفندق الماريوت:
يقع فندق الماريوت كوالالمبور ماليزيا أمام مجمع البافليون وبجوار عدد كبير من أشهر المطاعم العربية، مما يجعله من أشهر الفنادق السياحية في كوالالمبور، والفندق يطل على البرجين التوأمين، ويبعد الفندق عن مطار كوالالمبور الدولي حوالي 45 دقيقة بالسيارة.