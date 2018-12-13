zaza1995
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دورات تدريب في التخطيط الإستراتيجي في بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وسويسرا ودبي
تدعوكم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير وهي مؤسسة بريطانية عريقة تعمل في مجال التدريب للمشاركة في العدد من الدورات التدريبية التى تعقد على مدار العام سواء في لندن أو باقي العواصم الأوروبية. الأكاديمية البريطانية هي شركة بريطانية مسجلة في دار الشركات في لندن ولديها فروع في أكثر من دولة أوروبية. تمتلك المؤسسة عدة مقار لها في لندن ويعمل بها عدد من الخبرات الأوروبية والبريطانية والعربية.
يمكنم التواصل مع طواقم عمل الأكاديمية باللغة العربية حيث يوجد قسم مختص للمنطقة العربية (قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وتقدم الدورات باللغات العربية والأنجليزية أو الفرنسية. يرجى تحديد لغات الدورة عن عملية التسجيل.
لماذا الأكاديمية؟
نختلف عن باقي الشركات للأسباب الأتية:
1- معظم الشركات العربية تحمل أسماء أوروبية وتدعي أنها تعمل في بريطانيا أو أوروبا أو أن لها فروع في تلك الدول. لكن في الحقيقة لا يوجد أي شيء من ذلك ويعملون عن طريق مدربين عرب فقط.
2- الشركات لا تقدم خدمات التوصيل من والي المطار لكننا نقوم بذلك.
3- دوراتنا تتم على أيدي خبراء جامعيين عرب أو اجانب وليس مجرد مدربين غير مؤهلين مثل بعض الشركات.
4- نحن شركة تدريب بريطانية مقرها لندن وندفع الضرائب للحكومة البريطانية. لذا عند تسجيلك في أي دورة يجب أن تسأل عن الرقم الضريبي لأي شركة للتأكد من أنها حقيقية.
5- لدينا طواقم تتحدث عدة لغات منها العربية.
6- يمكنكم دفع الرسوم بعد إنتهاء الدورة والحصول على النتائح التي ترغبون بها.
7- تقدم الأكاديمية إعتمادات دورات تدريبية متقدمة في مختلف المجالات.
عناوين الأكاديمية وطرق الإتصال بها:
يمكنم التواصل مع طواقم عمل الأكاديمية باللغة العربية حيث يوجد قسم مختص للمنطقة العربية (قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وتقدم الدورات باللغات العربية والأنجليزية أو الفرنسية. يرجى تحديد لغات الدورة عن عملية التسجيل.
لماذا الأكاديمية؟
نختلف عن باقي الشركات للأسباب الأتية:
1- معظم الشركات العربية تحمل أسماء أوروبية وتدعي أنها تعمل في بريطانيا أو أوروبا أو أن لها فروع في تلك الدول. لكن في الحقيقة لا يوجد أي شيء من ذلك ويعملون عن طريق مدربين عرب فقط.
2- الشركات لا تقدم خدمات التوصيل من والي المطار لكننا نقوم بذلك.
3- دوراتنا تتم على أيدي خبراء جامعيين عرب أو اجانب وليس مجرد مدربين غير مؤهلين مثل بعض الشركات.
4- نحن شركة تدريب بريطانية مقرها لندن وندفع الضرائب للحكومة البريطانية. لذا عند تسجيلك في أي دورة يجب أن تسأل عن الرقم الضريبي لأي شركة للتأكد من أنها حقيقية.
5- لدينا طواقم تتحدث عدة لغات منها العربية.
6- يمكنكم دفع الرسوم بعد إنتهاء الدورة والحصول على النتائح التي ترغبون بها.
7- تقدم الأكاديمية إعتمادات دورات تدريبية متقدمة في مختلف المجالات.
عناوين الأكاديمية وطرق الإتصال بها:
Address 1: 6th Floor, FC200, 2 Lakeside Dr, London NW10 7FQ
Address 2: For Financial and Accountancy Correspondence: write to: Suite 702 Crown House North Circular Road, London, United Kingdom, NW10 7PN
الواتسب:
00442035827999
الهاتف الأرضي:
00447724022466
الإيميل:
info@batdacademy.com, info@batdacademy.org.uk
يمكنك التسجيل في تخصصات أخرى عبر النقر هنا. للغة الأنجليزية انقر هنا.
فيما يلي قائمة بدورات تدريبية تعقد في لندن وأرووبا بمجال لتخطيط الأستراتيجي. يمنكم الدخول على الموقع العربي للتسجيل عبر [WWW*BATDACADEMY*COMl] أو عبر الموقع الإنجليزي عبر [WWW*BATDACADEMY*CO*UKr]
قائمة الدورات:
التخطيط الإستراتيجي
التخطيط الإستراتيجي التنافسي
التخطيط الإستراتيجي الفعَّال في بيئة المنافسة العالمية
التخطيط الإستراتيجي الفعَّال وطرق إدارة المستقبل
التخطيط الإستراتيجي باستخدام BSC
التخطيط الإستراتيجي باستخدام بطاقات قياس الأداء المتوازن
التخطيط الإستراتيجي باستخدام مبدأ النتائج المتوازنة
التخطيط الإستراتيجي باستخدام نظرية الأداء المتوازن
التخطيط الإستراتيجي في المؤسسات الحكومية
التخطيط الإستراتيجي في المؤسسات المالية
التخطيط الإستراتيجي في عالم متغير
التخطيط الإستراتيجي في مواجهة متطلبات العصر ودور بطاقة الأداء المتوازن BSC في التطوير والتغيير
التخطيط الإستراتيجي لأعضاء الإدارة العليا
التخطيط الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات
التخطيط الإستراتيجي للإدارة العليا
التخطيط الإستراتيجي للإدارة باستخدام بطاقة الأداء المتوازن BSC
التخطيط الإستراتيجي للإنتاج
التخطيط الإستراتيجي للاستثمارات
التخطيط الإستراتيجي للتفوق والتميّز في القطاع الحكومي
التخطيط الإستراتيجي للقطاع العام: أسس وأساليب الإدارة الإستراتيجية
التخطيط الإستراتيجي هل يخلو المستقبل من المخاطر
التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء
التخطيط الإستراتيجي وإدارة التغيير
التخطيط الإستراتيجي وإدارة التغيير داخل المؤسسة
التخطيط الإستراتيجي وإعداد الموازنات
التخطيط الإستراتيجي وإعداد الموازنات في الوحدات الحكومية
التخطيط الإستراتيجي وإعداد وكتابة مقترحات وتوصيات المشاريع الإستراتيجية
التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرار المالي
التخطيط الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية
التخطيط الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية في ظل العولمة
التخطيط الإستراتيجي والإدارة بالأهداف
التخطيط الإستراتيجي والتفكير الإبداعي
التخطيط الإستراتيجي والتفكير الإبداعي في ظل العولمة
التخطيط الإستراتيجي والتنبؤ: مدخل الدعم
التخطيط الإستراتيجي والعمل وفق سيناريو منظم
التخطيط الإستراتيجي وبطاقات الأداء المتوازن BSC
التخطيط الإستراتيجي وتحديات العولمة
التخطيط الإستراتيجي وتطوير أداء المؤسسات والمنظمات الحديثة
التخطيط الإستراتيجي وتطوير أداء المنظمات
التخطيط الإستراتيجي وتطوير خطط العمل
التخطيط الإستراتيجي وتنمية مشاريع البحث والتطوير
التخطيط الإستراتيجي وصياغة الأهداف
التخطيط الإستراتيجي ومهارات إدارة المستقبل
التخطيط الإستراتيجي وهندسة التغيير
التخطيط الاستراتيجي من خلال تطبيق نظم الجودة الشاملة
التخطيط الاستراتيجي والتفكير الإبداعي في ظل العولمة
التخطيط البيئي وتقييم النتائج
التخطيط التشغيلي: كيف تخطط بفاعلية في الأجل القصير
التخطيط الجيد لعملية الترقية وتنمية المسار المهني للقوى العاملة لتحفيز العاملين
التخطيط الزمني والانسيابي لإنجاز المعاملات
التخطيط الصناعي
التخطيط الفعَّال لعمليات التدريب والتطوير
التخطيط القومي والإقليمي والمحلي
التخطيط المالي وإعداد الموازنات التخطيطية
التخطيط المبني على أساس تقييم المخاطر
التخطيط المستقبلي من خلال التطوير وتطبيق الاستراتيجيات الفعَّالة في القطاع الحكومي
التخطيط باستخدام نظم المعلومات الإستراتيجية
التخطيط بالسيناريو Scenario Planning
التخطيط بالسيناريو والتحديات المستقبلية
التخطيط بالسيناريو وقت الأزمات والمواقف الحرجة
التخطيط لأحداث التغيير
التخطيط لتحديد مصادر الخطر وتقييم الخطر الناتج والتحكم فيه
التخطيط للتنمية الإدارية في الوطن العربي
التخطيط للتنمية الوظيفية
التخطيط للحياة وتحقيق النجاح
التخطيط للطوارئ
التخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات
التخطيط لمؤسسات الأعمال
التخطيط وإعداد الموازنات الرأسمالية
التخطيط والتفكير الإبداعي والإدارة بطريقة إستراتيجية
التخطيط والتنظيم
التخطيط والرقابة التشغيلية: كيف تخطط النشاط وتراقب الأداء في المدى القصير
التخطيط والرقابة جوهر الإدارة الفعَّالة
التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء
التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء ونتائج الأعمال
التخطيط وتحديد الأهداف
التخطيط وتنظيم أعمال الشراء
التخطيط وفن تحويل الأفكار إلى خطط وبرامج عمل
التخطيط ومتابعة التنفيذ
التخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال
التخـطيـــط الإستراتيجي لإدارة ناجحة
التفكير الإبداعي في التخطيط الإستراتيجي
التفكير الإستراتيجي التنافسي
التفكير الإستراتيجي المتقدم وصياغة الأهداف
التفكير الإستراتيجي على المستوى المهني
التفكير الإستراتيجي في منظمات الأعمال والتحديات التي تواجه إدارة المعرفة
التفكير الإستراتيجي لرسم المستقبل
التفكير الإستراتيجي للقيادات الإشرافية
التفكير الإستراتيجي للقيادات العليا
التفكير الإستراتيجي للمخططين الإستراتيجيين
التفكير الإستراتيجي للمدير ورجل الأعمال
التفكير الإستراتيجي وإدارة المعرفة في منظمات الأعمال
التفكير الإستراتيجي وتخطيط الأعمال
التفكير الإستراتيجي وتطبيق الخطط الإستراتيجية والتشغيلية
التفكير الإستراتيجي وصياغة الأهداف
التفكير الإستراتيجي: التخطيط ومتابعة التنفيذ
التفكير الايجابي والتخطيط والتنفيذ الإستراتيجي
التفكير والتخطيط الإستراتيجي
العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة
المشاركة في التخطيط الإستراتيجي وإدارة المشاريع التنموية
تحليل وتصميم نظم التخطيط الإستراتيجي
تخطيط الإنتاج في ضوء المعايير الدولية
تخطيط الإنتاج في ضوء المعايير والمتغيرات العالمية
تقييم الخطط الإستراتيجية
تكامل أعمال التخطيط والمتابعة
تنمية مهارات التخطيط
تنمية مهارات التخطيط والتنظيم
تنمية مهارات خبرات العاملين في التخطيط وسرعة الإنجاز العالي
خطط مشروعك قبل تنفيذه
خطط واتجاهات التنمية الصناعية في الدول الخليجية
صعود وسقوط التخطيط الإستراتيجي
طبيعة وظيفة التخطيط ومحاورها
فنون ومدارس التخطيط الإستراتيجي
مفهوم التخطيط الإستراتيجي وتطبيقاته
منظومة التخطيط الإستراتيجي وطرق تفعيلها
الإدارة والتخطيط الإستراتيجي الفعَّال
مهارات التخطيط
مهارات التخطيط الإبداعي
مهارات التخطيط الإداري
مهارات التخطيط الإستراتيجي
التخطيط الإستراتيجي: الشهادة المعتمدة في إدارة الأعمال
مهارات التخطيط التنفيذي وإعداد خطط وجداول العمل لتحقيق التميّز
مهارات التخطيط الفعَّال
مهارات التخطيط والتنسيق والمتابعة
التخطيط والتنسيق والمتابعة والابتكار في العمل
مهارات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والابتكار في العمل
التخطيط والمتابعة
مهارات التخطيط والمتابعة والابتكار في العمل
مهارات التخطيط والمتابعة والتقويم والابتكار في العمل
مهارات التخطيط والمتابعة وتحسين الأعمال
التخطيط والمتابعة وتحسين نتائج العمل
مهارات التخطيط والمتابعة وتقويم وتحسين نتائج العمل
مهارات التخطيط وتحديد الأهداف
مهارات التخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال
نظام التخطيط والبرمجة والموازنة
دورة تحديد الاحتياجات التدريبية واعداد خطط التطوير
Address 2: For Financial and Accountancy Correspondence: write to: Suite 702 Crown House North Circular Road, London, United Kingdom, NW10 7PN
الواتسب:
00442035827999
الهاتف الأرضي:
00447724022466
الإيميل:
info@batdacademy.com, info@batdacademy.org.uk
يمكنك التسجيل في تخصصات أخرى عبر النقر هنا. للغة الأنجليزية انقر هنا.
فيما يلي قائمة بدورات تدريبية تعقد في لندن وأرووبا بمجال لتخطيط الأستراتيجي. يمنكم الدخول على الموقع العربي للتسجيل عبر [WWW*BATDACADEMY*COMl] أو عبر الموقع الإنجليزي عبر [WWW*BATDACADEMY*CO*UKr]
قائمة الدورات:
التخطيط الإستراتيجي
التخطيط الإستراتيجي التنافسي
التخطيط الإستراتيجي الفعَّال في بيئة المنافسة العالمية
التخطيط الإستراتيجي الفعَّال وطرق إدارة المستقبل
التخطيط الإستراتيجي باستخدام BSC
التخطيط الإستراتيجي باستخدام بطاقات قياس الأداء المتوازن
التخطيط الإستراتيجي باستخدام مبدأ النتائج المتوازنة
التخطيط الإستراتيجي باستخدام نظرية الأداء المتوازن
التخطيط الإستراتيجي في المؤسسات الحكومية
التخطيط الإستراتيجي في المؤسسات المالية
التخطيط الإستراتيجي في عالم متغير
التخطيط الإستراتيجي في مواجهة متطلبات العصر ودور بطاقة الأداء المتوازن BSC في التطوير والتغيير
التخطيط الإستراتيجي لأعضاء الإدارة العليا
التخطيط الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات
التخطيط الإستراتيجي للإدارة العليا
التخطيط الإستراتيجي للإدارة باستخدام بطاقة الأداء المتوازن BSC
التخطيط الإستراتيجي للإنتاج
التخطيط الإستراتيجي للاستثمارات
التخطيط الإستراتيجي للتفوق والتميّز في القطاع الحكومي
التخطيط الإستراتيجي للقطاع العام: أسس وأساليب الإدارة الإستراتيجية
التخطيط الإستراتيجي هل يخلو المستقبل من المخاطر
التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء
التخطيط الإستراتيجي وإدارة التغيير
التخطيط الإستراتيجي وإدارة التغيير داخل المؤسسة
التخطيط الإستراتيجي وإعداد الموازنات
التخطيط الإستراتيجي وإعداد الموازنات في الوحدات الحكومية
التخطيط الإستراتيجي وإعداد وكتابة مقترحات وتوصيات المشاريع الإستراتيجية
التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرار المالي
التخطيط الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية
التخطيط الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية في ظل العولمة
التخطيط الإستراتيجي والإدارة بالأهداف
التخطيط الإستراتيجي والتفكير الإبداعي
التخطيط الإستراتيجي والتفكير الإبداعي في ظل العولمة
التخطيط الإستراتيجي والتنبؤ: مدخل الدعم
التخطيط الإستراتيجي والعمل وفق سيناريو منظم
التخطيط الإستراتيجي وبطاقات الأداء المتوازن BSC
التخطيط الإستراتيجي وتحديات العولمة
التخطيط الإستراتيجي وتطوير أداء المؤسسات والمنظمات الحديثة
التخطيط الإستراتيجي وتطوير أداء المنظمات
التخطيط الإستراتيجي وتطوير خطط العمل
التخطيط الإستراتيجي وتنمية مشاريع البحث والتطوير
التخطيط الإستراتيجي وصياغة الأهداف
التخطيط الإستراتيجي ومهارات إدارة المستقبل
التخطيط الإستراتيجي وهندسة التغيير
التخطيط الاستراتيجي من خلال تطبيق نظم الجودة الشاملة
التخطيط الاستراتيجي والتفكير الإبداعي في ظل العولمة
التخطيط البيئي وتقييم النتائج
التخطيط التشغيلي: كيف تخطط بفاعلية في الأجل القصير
التخطيط الجيد لعملية الترقية وتنمية المسار المهني للقوى العاملة لتحفيز العاملين
التخطيط الزمني والانسيابي لإنجاز المعاملات
التخطيط الصناعي
التخطيط الفعَّال لعمليات التدريب والتطوير
التخطيط القومي والإقليمي والمحلي
التخطيط المالي وإعداد الموازنات التخطيطية
التخطيط المبني على أساس تقييم المخاطر
التخطيط المستقبلي من خلال التطوير وتطبيق الاستراتيجيات الفعَّالة في القطاع الحكومي
التخطيط باستخدام نظم المعلومات الإستراتيجية
التخطيط بالسيناريو Scenario Planning
التخطيط بالسيناريو والتحديات المستقبلية
التخطيط بالسيناريو وقت الأزمات والمواقف الحرجة
التخطيط لأحداث التغيير
التخطيط لتحديد مصادر الخطر وتقييم الخطر الناتج والتحكم فيه
التخطيط للتنمية الإدارية في الوطن العربي
التخطيط للتنمية الوظيفية
التخطيط للحياة وتحقيق النجاح
التخطيط للطوارئ
التخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات
التخطيط لمؤسسات الأعمال
التخطيط وإعداد الموازنات الرأسمالية
التخطيط والتفكير الإبداعي والإدارة بطريقة إستراتيجية
التخطيط والتنظيم
التخطيط والرقابة التشغيلية: كيف تخطط النشاط وتراقب الأداء في المدى القصير
التخطيط والرقابة جوهر الإدارة الفعَّالة
التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء
التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء ونتائج الأعمال
التخطيط وتحديد الأهداف
التخطيط وتنظيم أعمال الشراء
التخطيط وفن تحويل الأفكار إلى خطط وبرامج عمل
التخطيط ومتابعة التنفيذ
التخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال
التخـطيـــط الإستراتيجي لإدارة ناجحة
التفكير الإبداعي في التخطيط الإستراتيجي
التفكير الإستراتيجي التنافسي
التفكير الإستراتيجي المتقدم وصياغة الأهداف
التفكير الإستراتيجي على المستوى المهني
التفكير الإستراتيجي في منظمات الأعمال والتحديات التي تواجه إدارة المعرفة
التفكير الإستراتيجي لرسم المستقبل
التفكير الإستراتيجي للقيادات الإشرافية
التفكير الإستراتيجي للقيادات العليا
التفكير الإستراتيجي للمخططين الإستراتيجيين
التفكير الإستراتيجي للمدير ورجل الأعمال
التفكير الإستراتيجي وإدارة المعرفة في منظمات الأعمال
التفكير الإستراتيجي وتخطيط الأعمال
التفكير الإستراتيجي وتطبيق الخطط الإستراتيجية والتشغيلية
التفكير الإستراتيجي وصياغة الأهداف
التفكير الإستراتيجي: التخطيط ومتابعة التنفيذ
التفكير الايجابي والتخطيط والتنفيذ الإستراتيجي
التفكير والتخطيط الإستراتيجي
العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة
المشاركة في التخطيط الإستراتيجي وإدارة المشاريع التنموية
تحليل وتصميم نظم التخطيط الإستراتيجي
تخطيط الإنتاج في ضوء المعايير الدولية
تخطيط الإنتاج في ضوء المعايير والمتغيرات العالمية
تقييم الخطط الإستراتيجية
تكامل أعمال التخطيط والمتابعة
تنمية مهارات التخطيط
تنمية مهارات التخطيط والتنظيم
تنمية مهارات خبرات العاملين في التخطيط وسرعة الإنجاز العالي
خطط مشروعك قبل تنفيذه
خطط واتجاهات التنمية الصناعية في الدول الخليجية
صعود وسقوط التخطيط الإستراتيجي
طبيعة وظيفة التخطيط ومحاورها
فنون ومدارس التخطيط الإستراتيجي
مفهوم التخطيط الإستراتيجي وتطبيقاته
منظومة التخطيط الإستراتيجي وطرق تفعيلها
الإدارة والتخطيط الإستراتيجي الفعَّال
مهارات التخطيط
مهارات التخطيط الإبداعي
مهارات التخطيط الإداري
مهارات التخطيط الإستراتيجي
التخطيط الإستراتيجي: الشهادة المعتمدة في إدارة الأعمال
مهارات التخطيط التنفيذي وإعداد خطط وجداول العمل لتحقيق التميّز
مهارات التخطيط الفعَّال
مهارات التخطيط والتنسيق والمتابعة
التخطيط والتنسيق والمتابعة والابتكار في العمل
مهارات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والابتكار في العمل
التخطيط والمتابعة
مهارات التخطيط والمتابعة والابتكار في العمل
مهارات التخطيط والمتابعة والتقويم والابتكار في العمل
مهارات التخطيط والمتابعة وتحسين الأعمال
التخطيط والمتابعة وتحسين نتائج العمل
مهارات التخطيط والمتابعة وتقويم وتحسين نتائج العمل
مهارات التخطيط وتحديد الأهداف
مهارات التخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال
نظام التخطيط والبرمجة والموازنة
دورة تحديد الاحتياجات التدريبية واعداد خطط التطوير