دورات تدريب في التخطيط الإستراتيجي في بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وسويسرا ودبي

تدعوكم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير وهي مؤسسة بريطانية عريقة تعمل في مجال التدريب للمشاركة في العدد من الدورات التدريبية التى تعقد على مدار العام سواء في لندن أو باقي العواصم الأوروبية. الأكاديمية البريطانية هي شركة بريطانية مسجلة في دار الشركات في لندن ولديها فروع في أكثر من دولة أوروبية. تمتلك المؤسسة عدة مقار لها في لندن ويعمل بها عدد من الخبرات الأوروبية والبريطانية والعربية.

يمكنم التواصل مع طواقم عمل الأكاديمية باللغة العربية حيث يوجد قسم مختص للمنطقة العربية (قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وتقدم الدورات باللغات العربية والأنجليزية أو الفرنسية. يرجى تحديد لغات الدورة عن عملية التسجيل.

لماذا الأكاديمية؟

نختلف عن باقي الشركات للأسباب الأتية:

1- معظم الشركات العربية تحمل أسماء أوروبية وتدعي أنها تعمل في بريطانيا أو أوروبا أو أن لها فروع في تلك الدول. لكن في الحقيقة لا يوجد أي شيء من ذلك ويعملون عن طريق مدربين عرب فقط.

2- الشركات لا تقدم خدمات التوصيل من والي المطار لكننا نقوم بذلك.

3- دوراتنا تتم على أيدي خبراء جامعيين عرب أو اجانب وليس مجرد مدربين غير مؤهلين مثل بعض الشركات.

4- نحن شركة تدريب بريطانية مقرها لندن وندفع الضرائب للحكومة البريطانية. لذا عند تسجيلك في أي دورة يجب أن تسأل عن الرقم الضريبي لأي شركة للتأكد من أنها حقيقية.

5- لدينا طواقم تتحدث عدة لغات منها العربية.

6- يمكنكم دفع الرسوم بعد إنتهاء الدورة والحصول على النتائح التي ترغبون بها.

7- تقدم الأكاديمية إعتمادات دورات تدريبية متقدمة في مختلف المجالات.

عناوين الأكاديمية وطرق الإتصال بها:​