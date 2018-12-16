طريقة حماية رقم الاي بي الاصلي

basma ahmed
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ فترة طويلة، وتحديدا في بداية معرفتي بعالم الانترنت، اكتشفت ان هناك ما يسمى رقم الاي بي الخاص بي، وهو رقم مختلف ومتغير لدي كل شخص، وبكل بساطة هو رقم يظهر لاي موقع تقوم بتصفحه، ويمكن من خلال التعرف على بعض المعلومات الخاصة بك ومن اهمها:
- موقعك
- الجهاز الذي تتصفح من خلاله
- مدة التصفح
- المواقع التي تقوم بزيارتها
وفي حالة المواقع الغير موثوق بها يمكن التعرف ايضا على بيانات حساباتك الشخصية مثل:
ارقام الفيزا والحسابات البنكية الخاصة بك :95:
هل تتخيل ان هناك شخص يمكنه الاطلاع بكل بساطة على هذه المعلومات؟ :613:
ولذلك جاءت اهمية تطيقات اخفاء رقم الاي بي الاصلي الخاص بك و اظهار رقم اخر مختلف تماما عن الاصلي لحمايته.
ومن اهم وافضل هذه التطبيقات والتي اختبرتها بنفسي هذا التطبيق:
برنامج فتح المحجوب واصل برو - برامج عربي على عرب سوفت
والذي يمكنك تجربته الان من خلال تحميله على جهازك، وان كان لديك اي استفسار فسأسعد بالرد عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ فترة طويلة، وتحديدا في بداية معرفتي بعالم الانترنت، اكتشفت ان هناك ما يسمى رقم الاي بي الخاص بي، وهو رقم مختلف ومتغير لدي كل شخص، وبكل بساطة هو رقم يظهر لاي موقع تقوم بتصفحه، ويمكن من خلال التعرف على بعض المعلومات الخاصة بك ومن اهمها:
- موقعك
- الجهاز الذي تتصفح من خلاله
- مدة التصفح
- المواقع التي تقوم بزيارتها
وفي حالة المواقع الغير موثوق بها يمكن التعرف ايضا على بيانات حساباتك الشخصية مثل:
ارقام الفيزا والحسابات البنكية الخاصة بك :95:
هل تتخيل ان هناك شخص يمكنه الاطلاع بكل بساطة على هذه المعلومات؟ :613:
ولذلك جاءت اهمية تطيقات اخفاء رقم الاي بي الاصلي الخاص بك و اظهار رقم اخر مختلف تماما عن الاصلي لحمايته.
ومن اهم وافضل هذه التطبيقات والتي اختبرتها بنفسي هذا التطبيق:
برنامج فتح المحجوب واصل برو - برامج عربي على عرب سوفت
والذي يمكنك تجربته الان من خلال تحميله على جهازك، وان كان لديك اي استفسار فسأسعد بالرد عليه.