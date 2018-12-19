دواعى إستخدام comtrex علاج

supraclinics
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دواء كومتركس هو أحد أشهر الأدوية وأقواها علي الإطلاق من أجل علاج البرد والتغلب علي أعراضه مثل الرشح وإحتقان الأنف ووجع الزور وغيرها من الاعراض المزعجة الأخري.
الجرعة المعتادة من دواء كومتركس تكون قرصين خلال اليوم وذلك بالنسبة للأطفال الصغار حيث يتم تناول قرص كل ثماني ساعات،
لكن في حالة إزدياد الأعراض وقسوتها قد يتم زيادة الجرعة إلي أربع أقراص خلال اليوم الواحد مع الأخذ في الإعتبار أن الجرعة يتم تناولها مع كوب ماء كبير.
وتحذير مهم متعلق بالأطفال أنه لا يجب أن يتم وصف الدواء للأطفال من أهم أقل من عمر 12 سنة وذلك من أجل الإبتعاد عن حدوث مضاعفات محتملة مرتبطة بالتكوين الطبي والكيميائي للدواء.
" سبراكلينكس"