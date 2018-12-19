من المعروف عنا في العموم كشعوب المنطقة العربية هو حبنا المبالغ فيه للضحك خاصة على الدعابة الجيدة، وأيضاَ ما يعد من وسائل التواصل وكسر الجليد بين الأشخاص قد تكون دعابة أو ضحكة حقيقية من القلب. فالدعابة أيضاَ قد تعد وسيلة تبادل ثقافي؛ فالدعابة تقول الكثير عن صاحبها وتنقل من روحه للمتلقي ومن المعروف عن الشعب السوري إنه يتمتع بروح الفكاهة وإن هناك