الحالة النفسية

من أهم ما يؤثر على صحة الإنسان حالته النفسية، فإذا كان الإنسان سعيد ومرح كان بصحة جيدة والعكس. وهذا الأمر أكده معظم الأطباء حديثاَ فأي أنفعال أو تفكير أو قلق يواجهنا في العموم يترك اثره المباشر على الروح والعقل والجسد، لذلك أجمع الكل على أهمية أن يكون الإنسان سعيد مرح معظم الوقت ليحافظ على صحته. ومن أهم ما قد يجعلنا مرحين طوال الوقت هو الضحك سواء على مسرحية جيدة أو دعابة أو موقف، أو لو استمعنا حتى ل