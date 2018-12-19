فاطمة أدهم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 ديسمبر 2018
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
من المهم أن تبدأ يومك ببعض العادات الحميدة، فبعض الناس تبدأ يومها بالرياضة وبعض الناس تبدأ يومها بالقراءة وغيره من العديد من الهوايات المفيدة والممتعة. فعلينا جميعاَ أن نبحث عن الأفضل لحياتنا وللروتين اليومي. وإذا كنت ممن لا يحبون القراءة يمكنك البدء ببعض الكتيبات الصغيرة حتى تعتاد مثل حكمة قصيرة ومفيدة أو نكت مضحكة قصيرة، أو تبدأ برياضة بسيطة حتى تعتاد وتحدد ما تريد بدء يومك به..