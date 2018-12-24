أستاذ يساعدكم في التحضير اليومي للباكالوريا 2019 في الرياضيات

tahar03
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السلام عليكم ومرحبا بالجميع ، هدفي هو مساعدتكم في التحضير اليومي في مادة الرياضيات شعبة 3 ع ت 3 تر 3 اداب 3 تسيير
ان شاء الله اكون هنا كل امسية لمحاولة نشر افضل التمارين + الحلول المفصلة و افضل الدروس المساعدة في الفهم و كذا نماذج تمارين مقترحة
من اعمالي الحالية موقع تعليمي به سلاسل تمارين + الحل المفصل اسمه : اضغط هنا
حسب خبرتي افضل طريقة لمراجعة الرياضيات هي الممارسة على حل تمارين نموذجية و مقترحة مدعومة بالحل المفصل للأساتذة ، حتى تتبع المنهجية و كذا التعود على الحل التفصيلي لجل جزء
يمكنكم البدأ بالعمل على تمارين وسلاسل جيدة من هنا : صفحة التحميل
تمارين الدالة الاسية بصيغة وورد
دالة لوغارتمية مع الحل المفصل وورد 2018
تمرين متتاليات شعبة العلوم مع الحل المفصل وورد
بكالوريا تجريبية رياضيات شعبة علوم تجريبية +الحل المفصل وورد
بكالوريا تجريبية رياضيات شعبة علوم تجريبية +الحل المفصل وورد بولاية برج بوعريريج
هذا كمثال على المحتوى الذي انشره ، في الاخير كنصيحة عود نفسك على حل تمارين مقترحة + مواضيع تجريبية مرفقة بالحل التفصيلي حتى تفهم كل خطوة في مادة الرياضيات ، وربي يوفقكم في البكالوريا .
ان شاء الله اكون هنا كل امسية لمحاولة نشر افضل التمارين + الحلول المفصلة و افضل الدروس المساعدة في الفهم و كذا نماذج تمارين مقترحة
من اعمالي الحالية موقع تعليمي به سلاسل تمارين + الحل المفصل اسمه : اضغط هنا
حسب خبرتي افضل طريقة لمراجعة الرياضيات هي الممارسة على حل تمارين نموذجية و مقترحة مدعومة بالحل المفصل للأساتذة ، حتى تتبع المنهجية و كذا التعود على الحل التفصيلي لجل جزء
يمكنكم البدأ بالعمل على تمارين وسلاسل جيدة من هنا : صفحة التحميل
تمارين الدالة الاسية بصيغة وورد
دالة لوغارتمية مع الحل المفصل وورد 2018
تمرين متتاليات شعبة العلوم مع الحل المفصل وورد
بكالوريا تجريبية رياضيات شعبة علوم تجريبية +الحل المفصل وورد
بكالوريا تجريبية رياضيات شعبة علوم تجريبية +الحل المفصل وورد بولاية برج بوعريريج
هذا كمثال على المحتوى الذي انشره ، في الاخير كنصيحة عود نفسك على حل تمارين مقترحة + مواضيع تجريبية مرفقة بالحل التفصيلي حتى تفهم كل خطوة في مادة الرياضيات ، وربي يوفقكم في البكالوريا .