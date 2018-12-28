زراعة الشعر في تركيا

وفاء تركيا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 ديسمبر 2018
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- محل الإقامة
- turkey ıstanbul
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- أنثى
اصبح العديد من المراكز المتنشرة في اسطنبول المتخصصة وغير المتخصصة بزراعة الشعر وللاسف هذا مايسبب للاشخاص الحيرة او التردد لعد وجود الكفاءة والثقة مع تلك المراكز الصغيرة الموجدوة في اسطنبول مع الاسف اصبح بعض الاشخاص يلتفتون الى الاسعار الرخيصة ولكن لايفكرون بالنتائج التي سوف تحصل معهم مابعد الانتهاء من هذه العملية مثل الالتهابات او تساقط الشعر المزروع بعد الزراعة وذهاب هؤلاء الاشخاص فقط الى المراكز الصغيرة التي فقط تعتمد على الاعلانات الموجودة عبر الانترنت . عندما تريد البحث عن زراعة الشعر عليك البحث عن المشفى الصحيحة والاطباء المتخصصين في هذا المجال للتاكد من المعلومات بشكل كامل . نعم نحن مشفى متخصصة بمجال زراعة الشعر والتجميل وجميع الامراض الصحية التي يجب معالجتها مثل علاج العقم واطفال الانابيب ونحن الاول في في تركيا اسطنبول بهذه المجالات hair-turkey.com وانا مستعدة للاجابة على اي استفسار من حضرتكم عبر الايميل الخاص wafaa@unitamed.com .
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