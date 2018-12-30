ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 130 : صراع متواصل بين الكاي والمغول

صلاح حنيدق
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ويواصل مسلسل قيامة أرطغرل التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع استمرار عرضه للموسم الرابع مع الحلقة 130 من قيامة ارطغرل ،ويطل بطله الممثل أنجين ألتان دوزياتان الشهير بأرطغرل في قيامة ارطغرل الحلقة 130 بأداء قوي ومدهش إلى جانب بطلتيه الرئيستين إسراء بيلجيتش الشهيرة بالسلطانة حليمة، وهوليا دارجان كوريل الشهيرة بالأم هايماه والدة الفارس والقائد الشجاع أرطغرل.
والمسلسل تم إنتاجه عام 2014 وخضع المشاركون فيه لدورات مكثفة في امتطاء الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر، بإشراف أشهر المُدربين في تربية الخيل وفنون القتال في كازاخستان، خاصة أنه ممتليء بالإثارة والأحداث التي من شأنها جذب انتباه المشاهدين ».وفاز «قيامة أرطغرل» بجائزة مهرجان (الفراشة) التركي كأفضل مسلسل لعام 2016، وعُرِضَ لموسمين كاملين على قناة «تي آر تي» التركية، ويتم الآن عرض موسمه الثالث، ودائماً ما يحتل أعلى نسب المشاهدة الأسبوعية والشهرية.
وبلغت عدد مشاهدات المسلسل المُترجمة على الأقل مجموعها 200 مليون مشاهدة، حيث تأتي السعودية على أكثر البلاد العربية بنسبة 600 ألف مشاهد؛ يليها الكويت بـ 400 ألف، ثم مصر الجزائر والمغرب وقطر، بحسب «الهاشمي».
وتدور أحداث مسلسل «قيامة أرطغرل» بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية (التركمان) إلى المنطقة.
ويستعرض المسلسل نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر «أرطغرل» متحدياً كل الظروف.
ويتناول المسلسل سيرة «أرطغرل بن سليمان شاه»، والد «عثمان الأول» مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.
المصدر المشرق نيوز
والمسلسل تم إنتاجه عام 2014 وخضع المشاركون فيه لدورات مكثفة في امتطاء الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر، بإشراف أشهر المُدربين في تربية الخيل وفنون القتال في كازاخستان، خاصة أنه ممتليء بالإثارة والأحداث التي من شأنها جذب انتباه المشاهدين ».وفاز «قيامة أرطغرل» بجائزة مهرجان (الفراشة) التركي كأفضل مسلسل لعام 2016، وعُرِضَ لموسمين كاملين على قناة «تي آر تي» التركية، ويتم الآن عرض موسمه الثالث، ودائماً ما يحتل أعلى نسب المشاهدة الأسبوعية والشهرية.
وبلغت عدد مشاهدات المسلسل المُترجمة على الأقل مجموعها 200 مليون مشاهدة، حيث تأتي السعودية على أكثر البلاد العربية بنسبة 600 ألف مشاهد؛ يليها الكويت بـ 400 ألف، ثم مصر الجزائر والمغرب وقطر، بحسب «الهاشمي».
وتدور أحداث مسلسل «قيامة أرطغرل» بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية (التركمان) إلى المنطقة.
ويستعرض المسلسل نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر «أرطغرل» متحدياً كل الظروف.
ويتناول المسلسل سيرة «أرطغرل بن سليمان شاه»، والد «عثمان الأول» مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.
المصدر المشرق نيوز