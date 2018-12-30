ملك والقمر

((يحكى أن هناك طفلة كانت تسمى ملك، وكانت من الفتيات الجميلات المهذبات، وفي ليلة من ذات الليالي خرجت ملك إلى شرفة المنزل، وذلك حتى تتطلع إلى السماء وترى النجوم، ولكن لاحظت ملك شيء غريب جدا، حيث إن ملك لاحظت أن القمر يقترب منها جدا، فخافت ملك خوفًا شديداً وانزعجت من إقتراب القمر المفاجئ منها..فاقترب منها القمر بشدة، وقال لها: لماذا تخافين مني يا ملك كل هذا الخوف؟ فلم ترد عليه ملك بل قامت بالدخول إلى الغرفة، وأغلقت الشرفة على الفور، ولكن فوجئت ملك أن القمر ينظر عليها من خارج الشرفة وهو حزين، حيث رأته من زجاج النافذة، فأسرعت ملك إلى أبيها، وروت له ما حدث معها وحديث القمر لها، ابتسم الأب وطلب من ابنته أن تذهب وتفتح النافذة وتحدث القمر حتى لا يحزن.رفضت ملك التحدث مع القمر، ودعت الله عز وجل بأن لا يبعث القمر مرة أخرى في السماء فهي لا تحبه، وبعد تفكير طويل نامت ملك في غرفتها، وفي الليلة التالية قامت ملك لتخرج إلى الشرفة، ولكنها وجدت شيء غريب جداً حيث وجدت السماء داكنة وسوداء حالكة، وشكلها مخيف جدا وليس بها أي نور، فأسرعت ملك إلى أبيها لتقص عليه ما رأته في السماء، فأخبرها والدها أن القمر حزن جدا منها في ليلة البارحة وقرر أن لا يعود مجددًا..