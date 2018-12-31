البرامج والقنوات التعليمية الحديثة

قديماَ كانت البرامج التعليمية تأتي من خلال الراديو والتلفاز ليتعلم منها الناس والطلبة بخلاف الفئة المستهدفة، أما الان ومع التطور الذي نعايشه أصبح من السهل جداَ أن تصل للمعلومة وللبرامج التي قد تساعد العملية التعليمية أي كانت. فبرامج اليوتيوب أصبحت تناقش الكثير وتقدم تقريباً كل شيء للمتلقي، وأصبح بإمكانك أن تتابع من خلال المنزل أو أن تقوم بتحميل ما تريد من خلال