كيفية التحميل من اليوتيوب

فاطمة أدهم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 ديسمبر 2018
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
من مميزات موقع يوتيوب عموماَ هو إن الموقع يقدم كل ما قد يخطر ببالك من مواد ومعلومات، ولكن الموقع هو في الأساس لعرض الفيديوهات بالرغم من احتوائه على الكثير بخلاف ذلك، الجميل في الأمر إن هناك الكثير من البرامج والمواقع والاختيارات التي اصبحت تتيح لك تنزيل أغاني من يوتيوب أو تنزيل الفيديو من اليوتيوب للايفون أو أي صيغ صوتية للاستماع إليها في أي وقت وللحفاظ على مساحة جهازك في نفس الوقت..