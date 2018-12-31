كيفية التحميل من اليوتيوب

من مميزات موقع يوتيوب عموماَ هو إن الموقع يقدم كل ما قد يخطر ببالك من مواد ومعلومات، ولكن الموقع هو في الأساس لعرض الفيديوهات بالرغم من احتوائه على الكثير بخلاف ذلك، الجميل في الأمر إن هناك الكثير من البرامج والمواقع والاختيارات التي اصبحت تتيح لك تنزيل أغاني من يوتيوب أو