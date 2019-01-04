فهرس التميز للتطبيقات الشخصية لرائدات منتدى الطبخ ~•~

أشــواق 19
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
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أسعد الله اوقات الجميع
الى كل رآئدآت مطبخ اللمة الجزآئرية
فهرس تطبيقات العضوات
الى كل رآئدآت مطبخ اللمة الجزآئرية
فهرس تطبيقات العضوات
هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم
التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى الطبخ
والتي تستحق التميز
نقوم بختمها بختم التميز
ونضعها أيضا في الفهرس.
والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:
1-كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور
2-أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
3-الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن يعتبر مميّز.
4-صاحبة ال 5 وصفات التي تحتوي على الشروط المذكورة أعلاه تتحصل على وسام
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