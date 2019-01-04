فهرس التميز للتطبيقات الشخصية لرائدات منتدى الطبخ ~•~

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أسعد الله اوقات الجميع







الى كل رآئدآت مطبخ اللمة الجزآئرية



فهرس تطبيقات العضوات

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هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم



التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى الطبخ



والتي تستحق التميز

نقوم بختمها بختم التميز











ونضعها أيضا في الفهرس.





والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:







-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:



1-كتابة الوصفة كاملة للأخوات

بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور

2-أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة







3-الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن يعتبر مميّز.





4-صاحبة ال 5 وصفات التي تحتوي على الشروط المذكورة أعلاه تتحصل على وسام



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